La apertura de nuevos puntos de venta de drogas llena de adictos el Casco Antiguo de Badajoz

En media hora dando un paseo por el Casco Antiguo, a las doce de la mañana, se ve con facilidad a media docena de personas ... durmiendo en la calle. Hay una mujer en un banco de la plaza de España, a escasos metros del Ayuntamiento, otro en San Andrés al que rodean los feligreses que salen de la iglesia, otra persona descansa bajo el arco de la Puerta de la Trinidad, uno dormita en un banco de San Francisco tras lavarse en una fuente de Minayo, otro se arropa con cartones en los arcos del antiguo mercado de Santa Ana y uno más echa una siesta en el parque de los Sitios, junto a los columpios. Esta escena se dio el jueves, pero se repite todos los días.

El aumento de personas que duermen en la calle, en muchos casos durante el día, junto con las últimas agresiones a vecinos, han hecho saltar todas las alarmas en la zona histórica de Badajoz. Se trata de calles acostumbradas a convivir con el menudeo de droga, pero la cifra de drogodependientes transitando se ha disparado. No todas las personas que duermen de día en estas plazas son adictos. En estas circunstancias se mezclan los que pasan las horas en el Casco Antiguo porque son usuarios de los puntos de venta de droga, pero también personas con pocos recursos que son usuarios de los comedores sociales o el albergue de Bravo Murillo. Son los primeros, los toxicómanos, los que provocan alarma en el barrio.

No es fentanilo

Uno de los rumores que más se repiten es que el fentanilo ha llegado a la capital pacense. Las personas tiradas en la calle o incluso caminando a gatas recuerdan las imágenes que se ven en algunas ciudades de Estados Unidos.

HOY ha hablado con personas que ayudan a los drogodependientes en la ciudad y con un consumidor y señalan que la causa no es el fentanilo, que no parece ser mayoritario en la capital pacense. Explican los que ven de primera mano la venta de drogas que han llegado nuevos vendedores al barrio y que se trafica con droga de mejor calidad, especialmente la heroína. Este periódico no va a aportar la identidad de las personas que desvelan detalles sobre el narcotráfico en la zona porque tienen miedo a sufrir represalias.

Los propios consumidores señalan que hay más heroína en la zona, de mejor calidad y más barata

El principal problema es que en los últimos meses han llegado nuevos narcotraficantes a la zona y han abierto al menos dos nuevos fumaderos. Se trata de casas en las que se puede comprar y consumir la droga. De hecho animan a los adictos a tomarla dentro para reducir las posibilidades de que la policía los intercepte en la calle con una dosis.

También se ven más drogodependientes porque hay un efecto llamada. «No es que la heroína sea mucho mejor que en otros sitios, no hay una gran diferencia, pero para ellos es importante», dice una persona que ayuda a estos adictos.

La fama de esta droga ha provocado que muchos drogodependientes que consumían en otros barrios de la ciudad se hayan trasladado al Casco Antiguo.

El fenómeno va más allá. «Nos dicen (los toxicómanos que viven habitualmente en el barrio) que vienen 'cundas' de Mérida o de Almendralejo hasta Badajoz». Las 'cundas', también conocidos como taxis de la droga, son vehículos que contratan los adictos para viajar en grupo a un punto de venta de droga.

Muchos drododependientes viajan en 'cundas', también conocidos como narcotaxis

«También vienen en autobús. Por la mañana en la estación se ve bajar a gente conocida por consumir y se vienen para 'acá'». Lo cuanta un toxicómano afincado en el Casco Antiguo desde hace años y que es testigo «de que hay mucha gente de fuera».

Lo que más se consume, revela este adicto, es mezcla de heroína y cocaína. La heroína, que compran como un polvo de color ceniza, se funde sobre un papel de plata pasando un mechero por debajo. El polvo se convierte en una gota de líquido. En ese fluido se añaden las 'micras' de cocaína y, tras volver a darle calor a la mezcla, se respira el humo. No lo llaman fumar, sino absorber.

La prueba de que esta es la forma más extendida de consumo de drogas en el centro de Badajoz es que es habitual encontrar papel de plata en muchos solares. En ocasiones también se deshacen de alguna pipa, que es un depósito con un tubo, que usan para respirar el humo de la mezcla.

Otra persona que trata con adictos añade que la heroína se afianza por el precio. Explica que pueden conseguir una dosis para aspirar por seis euros. Esto se puede combinar con unas micras de cocaína. La cocaína pura, que también se vende en el barrio, supone un gasto de unos 60 euros cada gramo.

Todos coinciden en que el problema que se da en el Casco Antiguo desde hace unos meses no se debe a las personas sin techo, si no a un aumento de la venta de drogas. En este punto también coinciden los datos oficiales. Víctor Martínez, director del centro de emergencia de Bravo Murillo (Cáritas), explica que no tiene un pico de demanda. «Estamos casi llenos todo el año, pero no se trata de personas que nos pidan acogida y no tengan sitio», añade. Martínez explica que hay casos en los que no quieren dormir en este espacio.

Un centro de emergencias no obliga a los que pernoctan a recuperarse, de hecho, tienen muchos usuarios con adicciones activas. Su principal función es cubrir sus necesidades básicas, aunque tratan de lograr derivarlos a otros servicios, como a una comunidad terapéutica o al Centro Hermano para recuperarse. En todo caso, no es obligatorio.

Sin embargo sí obligan a los asistentes a firman un contrato al entrar. «Si una persona está implicada en una agresión, como las que ocurren en el barrio, es causa de expulsión», explica Víctor. También si consumen en el interior de las instalaciones.

Eso puede provocar que muchas personas no quieran acudir a este centro y estén en la calle. Es decir, que la afluencia de indigentes en el centro no es por falta de recursos de acogida.