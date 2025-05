Gallardo dice adiós a la Diputación de Badajoz haciendo balance de diez años de políticas El ya expresidente de la institución provincial asegura que «se va, pero no se aleja»: «Mi compromiso con esta tierra sigue intacto desde la Asamblea»

Rocío Romero Badajoz Viernes, 30 de mayo 2025, 14:20 Comenta Compartir

«Me voy, pero no me alejo. Mi compromiso con esta tierra sigue intacto ahora desde la Asamblea». Esa frase es parte de la ... despedida que el ya ex presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha pronunciado en el salón noble de la institución durante la sesión ordinaria de este mes de mayo.

Diez años después de convertirse en el número uno de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo ha dicho este viernes adiós al cargo. Lo ha hecho en mitad de la polémica por la investigación judicial que busca aclarar si enchufó al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y de la controversia por haberse convertido en diputado regional cuando la jueza Beatriz Biedma estaba a punto de abrir juicio oral por esa causa. Pero este viernes no ha hablado de estas cuestiones. Sentado en la tribuna para dirigir su último pleno, Gallardo ha hecho balance de sus políticas. Así, se ha referido al plan para instalar cajeros automáticos en los municipios que carecían de estos, de la iniciativa para prestar dinero a los ayuntamientos a coste cero, del programa para mejorar la depuración de aguas, de la creación de una red de surtidores para vehículos eléctricos y de la puesta en marcha del organismo 'Restaura', con el que se presta servicios de Urbanismo a los ayuntamientos. También ha recordado una de sus primeras medidas, como fue retirar más 260 vestigios franquistas. «Porque una democracia sólida se construye desde la memoria», ha aseverado. La inversión en carreteras y la rehabilitación del Hospital Provincial son otros proyectos impulsados durante los dos mandatos y medio que ha cerrado este viernes. MÁS INFORMACIÓN Gallardo llega a la Asamblea «para dar batalla» y Guardiola le replica que solo «busca refugio»

Gallardo llega a la Asamblea «para dar batalla» y Guardiola le replica que solo «busca refugio» Gallardo envía una carta a los militantes: «No me he venido a defender, he venido a defender a Extremadura»

Gallardo envía una carta a los militantes: «No me he venido a defender, he venido a defender a Extremadura» El PSOE cierra filas con Gallardo en su estreno como diputado: «Tenemos un gran líder»

El PSOE cierra filas con Gallardo en su estreno como diputado: «Tenemos un gran líder» Vox se querellará contra Gallardo y el PSOE por presunto cohecho En una declaración leída, Gallardo ha mostrado su satisfacción: «Me llevo conmigo muchos logros, pero me llevo la certeza de haber servido con entrega». También ha tenido palabras de agradecimiento para sus diputados y los trabajadores de la institución, así como se ha mostrado orgulloso de que la Diputación pacense vaya a estar dirigida por primera vez por una mujer. Desde que se ha oficializado su marcha, al final de esta mañana de viernes, Raquel del Puerto (segunda teniente de alcalde de Almendralejo) es ya la número uno del ente. A partir de ahora será ella la responsable de un presupuesto anual que supera los 300 millones de euros. «Con la misma ilusión que me traje aquí hace diez años paso el testigo a una gran compañera. Sé que vas a hacer un trabajo extraordinario», le ha dicho. Al finalizar, los dos se fundirían en un abrazo. Tras un discurso de ocho minutos y cincuenta segundos, Gallardo ha recibido un largo aplauso de sus diputados y público, entre los que estaban trabajadores de la casa y alcaldes de la provincia. Pero no de los diputados del PP. Sin embargo, el portavoz de los populares, Juan Antonio Barrios, sí que le ha agradecido estos años de dedicación y le ha recomendado quedarse «con la parte positiva». «Hemos tenido nuestras discrepancias, pero siempre ha reinado el consenso y la lealtad a nuestros vecinos», le ha reconocido. Ante lo que Gallardo le la respondido que siempre ha habido «colaboración y lealtad institucional entre los dos; ni un insulto, ni un mal gesto, ni una descalificación». La sesión no terminaba ahí, sino que después se han probado asuntos como un plan provincial de empleo o la subvención al festival de música Contemporánea con él como jefe de la institución. El último punto ya consistió en la lectura de su renuncia por parte del secretario y Gallardo pronunció: «nada más, muchas gracias, hasta siempre». A los dos minutos, la vicepresidenta primera, Raquel del Puerto, se sentaba como presidenta provisional y se estrenaba con un sentido discurso de agradecimiento a Miguel Ángel Gallardo, que ya no estaba en la sala. En los próximos días, se convocará una sesión extraordinaria que votará a Raquel el Puerto como presidenta, toda vez que ha sido designada por el PSOE. Cristian Maldonado, alcalde de La Coronada, tomará el acta vacante de Gallardo. Y así, se cerrará una etapa de diez años en la institución y se abrirá una nueva con la primera presidenta al frente.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión