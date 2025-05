Gallardo envía una carta a los militantes: «No me he venido a defender, he venido a defender a Extremadura»

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha enviado en una carta dirigida a los militantes del partido en la que ... les explica que su incorporación a la Asamblea de Extremadura, formalizada esta mañana con la toma de posesión del acta de diputado, no responde a ningún interés personal. «No he venido a defenderme. He venido a defender a Extremadura», escribe en la carta.

«Hay momentos en la vida política que no se eligen. Llegan sin avisar. Te empujan. Te golpean. Y te enfrentan al dilema de callar o dar un paso al frente. Yo he decido darlo. No por mí. Lo doy por todas y todos vosotros, por lo que representamos, por esta tierra a la que nos debemos», añade frente a quienes le acusan de haber querido entrar en la Asamblea para ser aforado y ser juzgado así por el TSJEx si finalmente se sienta en el banquillo de los acusados por su presunta implicación en la contratación a dedo del hermano de Pedro Sánchez.

Críticas con las que el líder socialista considera que se han traspasado todos los límites. «Hemos sido testigos de una campaña de ataques tan feroz como infundada. No hablamos de crítica política ni de debate democrático. Hablamos de una cacería, planificada para desgastar con ruido, falsedades y desinformación. Porque cuando no hay argumentos, solo queda embarrar».

Asegura a los militantes que el aforamiento que ya tiene como diputado no responde a ninguna estrategia personal. «No me escondo. Si mi intención hubiera sido aforarme, lo habría hecho hace un año». Les recuerda que «aforamiento no es sinónimo de inmunidad ni de impunidad» y que quienes le critican por eso no buscan justicia, sino «lo que han intentado siempre, destruir».

Dignidad colectiva

En esta situación, anima Gallardo a los militantes, «no lo vamos a permitir. Este partido tiene su propio pulso. No se deja arrastrar por quienes pretenden dictarle el camino. El PSOE de Extremadura decide por sí mismo. Así ha sido siempre. Han intentado rompernos. Pero no han podido. Porque no han entendido nada. No saben quiénes somos. No conocen la fuerza de una militancia que no se arrodilla, que no se vende, que no se esconde. Y que, cuando la atacan, se levanta más fuerte».

Dice que lo que está ocurriendo no va de una persona, sino de una manera de entender la política y que, por tanto, «lo que está en juego no es un cargo. Es nuestra dignidad colectiva». Por eso, para reforzar la unidad de los militantes, «a quienes buscan doblegarnos, les decimos con claridad: pierden el tiempo. Este partido lleva más de 145 años enfrentando adversidades».

En la carta insiste en que su entrada en la Asamblea está motivada por la defensa de Extremadura y asegura que lo hará con firmeza. «Lo que estamos viviendo es mucho más grave que una campaña contra un secretario general. Es una ofensiva contra la sanidad pública, contra la educación, contra los servicios sociales. Es una agresión directa a la memoria democrática, a la dignidad de los que lucharon por una Extremadura libre, justa y con derechos».