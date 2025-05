El PSOE cierra filas con Gallardo en su estreno como diputado: «Tenemos un gran líder»

A. B. H. Jueves, 29 de mayo 2025, 13:56 Comenta Compartir

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha querido destacar «el firme apoyo del grupo« a su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, en el pleno en el que ha tomado posesión de su acta de diputado. «Tenemos un gran líder que hoy ha recibido el apoyo presencialmente de los dirigentes de este partido, que ha recibido presencialmente el apoyo de los diputados del grupo socialista y que estoy segura que va a recibir el apoyo de los ciudadanos de Extremadura», ha declarado Álvarez.

La portavoz parlamentaria ha retado a Guardiola a provocar una crisis de gobierno, un gobierno que ha tildado de «perezoso, cargado de incompetentes y de gente que se dedica al regate corto en lugar de resolver los problemas de Extremadura». Frente a ello, «nosotros estamos muy tranquilos, sabemos que estamos en el camino adecuado y tenemos al líder de los socialistas donde lo queríamos tener, que es en el templo de la palabra, en la Asamblea de Extremadura», ha señalado.

Piedad Álvarez considera que la presidente de la Junta «quiere hablar de todo menos de lo que de verdad importa» y que el PSOE busca debatir sobre sanidad, educación, empleo, derechos. «Nuestro secretario general, en su primera intervención, ha ofrecido ayuda, diálogo y consenso para afrontar los retos de la región, y lo único que hemos recibido ha sido desprecio e insultos».

La portavoz socialista ha criticado el tono y el ambiente que se vive en la Asamblea, «donde se han proferido descalificaciones como puteros, sinvergüenzas y corruptos a los diputados socialistas desde la bancada de la derecha». Considera que «es inadmisible que en el Parlamento de Extremadura se utilice ese lenguaje mientras fuera los trabajadores protestan porque sus derechos no se ven cumplidos».

En relación con la incorporación de Miguel Ángel Gallardo como diputado autonómico, Álvarez ha negado rotundamente que se trate de un intento de aforamiento. «Lo ha hecho porque no se puede perder más tiempo. ¿Pueden esperar los extremeños tres semanas para ver a su médico? ¿Pueden los niños de Olivenza o Jerez de los Caballeros seguir sin pediatra? No, no pueden esperar más».