Así ha sido la visita de Carolina Yuste al Centro Internacional de Flamenco en Badajoz

La actriz pacense ha conocido de primera mano el proyecto impulsado por el bailaor Jesús Ortega

Judit Molina

Judit Molina

Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:08

La actriz pacense Carolina Yuste, ganadora de dos premios Goya y que recibirá la Medalla de Extremadura 2025 por el Día de Extremadura, ha visitado las obras del futuro Centro Internacional de Flamenco de Badajoz, un proyecto personal del bailaor Jesús Ortega.

Actualmente, el Centro de Flamenco se encuentra en obras y ocupará un espacio de mil metros cuadrados en el que contará con un tablao y un museo sobre las raíces extremeñas de este arte y que homenajeará a Paco Zambrano. Se trata de un proyecto privado de Jesús Ortega para situar a la ciudad como un referente en el ámbito del flamenco.

Unha visita muy especial

La visita de la actriz extremeña ha sido compartida a través de una imagen en el perfil de Instagram del artista, donde ambos aparecen juntos y se ve de fondo el edificio en obras.

Ortega ha acompañado la publicación con un mensaje muy emotivo y de agradecimiento. «Hoy con una visita muy especial. Compartimos inquietudes, emociones y mucha energía. Me quedo con la inspiración, la complicidad y la ilusión de todo lo que está por venir», indica.

