Diez mil espectadores este verano en la Terraza del López de Ayala de Badajoz Las actividades musicales y proyecciones de cine tuvieron un 80% de ocupación durante julio y agosto

Luis Expósito Badajoz Martes, 16 de septiembre 2025, 14:00

El Teatro López de Ayala ha acogido cerca de 30 actividades de conciertos y proyecciones cinematográficas que han llenado su terraza de música y público con aproximadamente 10.000 espectadores

En una nota, el López informa de que ha cerrado el verano con la segunda edición de sus verbenas en la Terraza de Verano, celebradas una vez al mes entre mayo y septiembre, y un ciclo de conciertos tributo dedicado a referentes de la música nacional e internacional. Añade que la programación incluyó casi de 20 conciertos, las proyecciones del ciclo del Cine de Verano de Fundación CB, el Festival Ibérico de Cine, las actuaciones del Festival Badasom, y otras propuestas fuera de ciclo. La afluencia de público ha sido constante, con ocupaciones próximas al 80% de su aforo, con cerca de 10.000 espectadores.

Las verbenas del López han ofrecido «una cuidada selección de grupos locales y lusos que han hecho viajar al público por los sonidos de los años 70, 80 y 90». Desde el pop nostálgico de Comando Ibérico (31 de mayo), pasando por la frescura de los pacenses Alma de Goma (21 de junio), el ritmo festivo de Javato y los Disfrutones (24 de julio), Comando Belushi (8 de agosto), Soversion (4 de septiembre) hasta el cierre con Rewinder (12 de septiembre), «cada noche ha sido una celebración de la música y la convivencia. La presencia de DJs con vocalistas ha añadido dinamismo y ambiente festivo a cada velada», asegura el López.

El ciclo de conciertos tributo ha sido otro de los grandes atractivos del verano. La terraza del López ha acogido homenajes a Los Beatles (Let It Be, 14 de junio), José Luis Perales (Rosillo y Cía, 12 de julio), Isabel Pantoja ( Yo soy Isabel, 1 de agosto), Dire Straits (Extrem Straits, 22 de agosto), Manuel Carrasco (Próxima Parada, 23 de agosto) y Manolo García y Los Burros (Manolo, el Burro y Cía, 29 de agosto). «Todos ellos han sido interpretados por músicos de primer nivel, muchos de ellos con trayectoria junto a los artistas originales».

Además, se han celebrado otros conciertos fuera de estas clasificaciones como Corazón del Suroeste (13 de junio) o los portugueses de Mt Rock The 80 (30 de agosto).

Especial mención le concede el López al concierto de Los Míticos Play Boys de Badajoz (26 de julio), que con su espectáculo Aquellos guateques hicieron revivir los años dorados de los 60 y 70, con un repertorio que incluyó temas de Los Brincos, Raphael, Los Sirex y muchos más. «Su actuación fue una de las más emotivas y bailadas del verano».

También destaca la propuesta de Bernáldez Latin Jazz Orchestra con Una noche en La Habana (2 de agosto), un viaje musical por los clásicos cubanos como Guantanamera o El Manisero,« guiado por el carismático José Manuel Bernáldez. Este espectáculo fusionó jazz latino y tradición cubana con una puesta en escena elegante».

Asimismo, se citan los conciertos del Festival Badasom de La Kaita y La Tremendita o Sara Correia, o los de la Noche en Blanco el 6 de septiembre de Brooklyn Jazz Quartet o Suso Sánchez. El periplo musical de la terraza finalizó con Club Conciertos Badajoz del 13 de septiembre con Capsula.

Por último, las sesiones cinematográficas del Festival Ibérico de Cine acogieron cuatro actividades con el aforo completo. Las proyecciones del ciclo del Cine de Verano que cada año organiza Fundación CB con seis proyecciones en julio, agosto y septiembre completan esta programación que también puso el cartel de no hay entradas.

«La variedad de estilos —del pop al jazz latino, pasando por el synthpop, el rock y la música tradicional— ha sido clave para atraer a públicos diversos y consolidar al Teatro López de Ayala como epicentro cultural del verano en Extremadura. La calidad artística, la cercanía de los músicos y el ambiente único de la terraza han convertido cada noche en una experiencia inolvidable», asegura el López de Ayala.