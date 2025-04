David Sánchez vinculó el móvil de la Diputación de Badajoz a su perfil de AirBnB

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, vinculó su número de teléfono móvil proporcionado por la Diputación de Badajoz ... al perfil 'Hermit' de la plataforma de alquiler de viviendas AirBNB, con la que buscó un piso en Badajoz antes de tener asignado el puesto de trabajo que ocupó entre 2017 e inicios de febrero de 2025.

Así ha quedado acreditado en el informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado a la jueza Beatriz Biedma dentro de la investigación que desarrolla el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. Esta le había solicitado que identificara los siete números de teléfonos que aparecían vinculados a la plataforma de alquiler de vivienda AirBnB.

Como se ha informado, el empresario local Ignacio Sánchez Rubio proporcionó, a instancias a la Guardia Civil, los pantallazos de una conversación que tuvo lugar en junio de 2017 y en que 'Hermit' solicitaba información sobre una vivienda en Badajoz. El precio solciitado hizo que no llegaran a un acuerdo, pero en esa charla preguntaba por un piso para ocuparlo entre los 10 y 15 de julio, que coinciden con las fechas en las que finalmente firmó el contrato, y decía que quizás necesitaría la vivienda por más tiempo por trabajo.

El usuario se identificaba como 'Hermit, pero aparecía con una fotografía que coincide claramente con el hermano del presidente del Gobierno. Aun así, la jueza ordenó a la UCO en un oficio del 31 de marzo que recabara la titularidad de los siete números de teléfono que tiene asociados ese perfil en la plataforma de alquiler.

Uno de esos números tiene por titular la Diputación de Badajoz, que se lo proporcionó en marzo de 2023. Desde 2022 también aparece en la plataforma otro teléfono, esta vez asociado a la empresa Playbol SL, una sociedad dedicada al sector de los plásticos que tiene por administrador único a su padre, Pedro Sánchez Fernández.

En enero de este año 2025, y coincidiendo con la viralización de varios vídeos tras su declaración ante la jueza, así como con los días en que se dio de baja médica antes de presentar su dimisión en la Diputación, David Sánchez se dio de alta en otra línea telefónica que también aparece en la información recabada por la UCO de la plataforma AirBnB.

El número más antiguo de los radicados en España comenzó a funcionar en 2010 y estaba a su nombre entonces, pero aparece ahora asociado a otra persona.

Hay otros tres números de teléfono sobre las que la Guardia Civil no ha podido aportar la titularidad, dado que dos de ellos tienen el prefijo +7 y estarían vinculados con Rusia o Kazajistán, y uno más que empieza por +1 y que puede tener su origen en Puerto Rico, Canadá o Estados Unidos. Hay que tecordar en este sentido que David Sánchez estuvo residiendo en San Petersburgo y que también ha vivido en otros páises como Tailandia, a donde se desplazó durante el año de excedencia que tomó siendo ya empleado de la Diputación pacense, entre 2020 y 2021.

Declaración de Sánchez Rubio

El empresario Ignacio Sánchez Rubio, con el que David Sánchez conversó sobre una vivienda en AirBnB, prestó declaración ante la jueza Beatriz Biedma el martes de esta semana. Ese día, Sánchez Rubio dijo que no conocía a David Sánchez antes de esa conversación, que no llegaron a un acuerdo por el precio del arrendamiento y que no han vuelto a tener más conversaciones con él.