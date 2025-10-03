El curioso reto de un estudiante de Badajoz: recorrer las líneas de autobús corriendo Un estudiante de la Universidad de Extremadura crea un reto para recorrer las líneas de autobus de Badajoz corriendo

Judith Rueda Viernes, 3 de octubre 2025, 09:08 Comenta Compartir

El estudiante pacense Maik López se ha propuesto un reto tan original como exigente: transformar las líneas de autobús de Badajoz en su propio circuito de entrenamiento. A través de su cuenta de Tiktok @maikllpz ha lanzado este diverdo reto que sirve tanto para mantenerte en forma como para conocer mucho mejor la ciudad de Badajoz.

#reto #parati #deporte ♬ sonido original - maikellpz @maikellpz Buenas, Primero de todo quiero agradecer a mi colegon @Hernán el Extremeño por hacerme este video y editarlo de una forma súper épica. Ya de paso aprovecho para decir que él ha creado una cuenta, @La Voz de Extremadura , en la cual se va a dar voz a extremadura, para hablar de todo lo bueno que tiene esta tierra. También quiero agradecer a todas las personas que me estáis siguiendo y apoyando, sinceramente no pensaba recibir tanto apoyo, intentaré dar la talla 😁. Como mal digo en el video (mal porque soy malisimo hablando a cámara), este sábado empieza el reto de los buses de Badajoz, este reto consiste en correr los recorridos de los autobuses urbanos de esta ciudad, para dar visibilidad a los recorridos (por si a alguno le viene bien cogerlo algún dia) y también para incentivar a las personas a hacer deporte, el deporte es vida y salud. Estáis todos invitadisimos a venir conmigo a correr. A las historias de instagram iré subiendo la línea de bus que se correrá y también pondré una encuesta con los dias que se pueden hacer para ver vuestra disponibilidad y por si os queréis apuntar. A todo esto, os podéis unir y salir del recorrido cuando ustedes queráis, con el simple hecho de salir a correr es más que suficiente. El reto este también surge, a parte de un día que estaba aburridismo corriendo por las Vaguadas y vi el 9 pasar y me propuse hacer este reto, también surge para "sustituir" los rodajes largos y en vez de salir a correr a la bartola, correr con un recorrido marcado y también porque me resulta divertido y original esto. También iré subiendo este contenido a instragram, el nombre de la cuenta es "runbiomaik" Ya por último, que me enrollo más que una persiana, aprovecho para darle también gracias a mi familia por apoyarme siempre y darme la oportunidad de tener la vida que tengo. También darle las gracias al grupo popular del Club Atletismo Badajoz por haberme metido lleno en el mundo del running y hacerme sentir tan agusto corriendo. #run

¿Cómo surgió el reto?

Maik comenta en su Tiktok que esta novedosa idea se le ha ocurrido al ver los retrasos que presentan algunos de los autobuses y a tratar de buscar una forma divertida de practicar running por la ciudad: «Me aburro muchísimo corriendo por Badajoz, y viendo las críticas a Tubasa he decido correr las líneas para darles visibilidad e incentivar el deporte». Comentaba en su Instagram que la idea le vino al correr por las Vaguadas y ver un autobús de la línea 9 pasar.

Otro motivo por el que surgió el reto fue para sustituir el largo trayecto en el transporte públicoy correr con un recorrido marcado por el de un autobús, haciéndolo algo más entretenido.

¿Cómo participar en el reto?

A través destories en Instagram, Maik irá contando a los interesados, que línea correrá cada semana y los días mediante encuestas a sus seguidores. Aunque las fechas pueden verse algo alteradas según las exigencias de su grado, el reto comienza este sábado.

Temas

Badajoz

TikTok