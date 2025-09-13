Tubasa no ha cobrado los déficits completos que auditará una empresa privada

Rocío Romero Badajoz Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:47 Comenta Compartir

Tubasa, la empresa concesionaria de los autobuses en Badajoz, no ha cobrado los déficits completos de los años 2023 y 2024. El Ayuntamiento de Badajoz va a contratar a una empresa privada para que audite las cantidades que la empresa reclama después de que la Intervención solicitara una nueva supervisión que se añada a la que realizan los técnicos municipales.

Por el contrato que une a la concesionaria con la ciudad, el Ayuntamiento está obligado a cubrir el desequilibrio que genera el servicio en sus cuentas porque el precio del billete no cubre el coste. A finales de cada año, el Ayuntamiento aprueba una previsión para el siguiente ejercicio y, posteriormente, la empresa pasa nuevos datos con los que ajusta la previsión a la realidad. El resultado anual es que el déficit es más alto de lo que esperaban.

Así que cada año el Ayuntamiento abona el dinero aprobado en la previsión inicial y, posteriormente, analiza el ajuste que presenta la empresa. Generalmente lo abonan, salvo unas desavenencias que terminaron en el juzgado por las cuentas de 2020. El juez rebajó la pretensión, el Ayuntamiento pagó y la empresa dejó de reclamar otras cantidades por otros ejercicios que también había llevado ante el juez.

La situación amainó hasta el punto de que el pleno de agosto pasado aprobó las ajustes que reclamaba para liquidar 2023 y 2024. Los concejales modificaron los presupuestos para paliar el del primer año, que asciende a 961.853 euros, y para el de2024, cuando se incrementa hasta 1,6 millones de euros.

Pero hace solo unos días el Ayuntamiento convocó un concurso para contratar una auditoría que certificara esas cifras por decisión de la Intervención. Y no las va a pagar, según explica el concejal de Hacienda, Javier Gijón, hasta que esa empresa dé el visto bueno.

El Ayuntamiento no indica a cuánto asciende la previsión que se aprobó inicialmente para 2023 y 2024. Pero la de este 2025 es de siete millones de euros, por lo que las de años anteriores deben ser similares. Para 2022, último año abonado completamente entre la previsión y la liquidación, se pagó un desequilibrio de 7,7 millones de euros y que también tuvo el visto bueno de una auditoría.

El de los autobuses es uno de los contratos más antiguos que tiene el Ayuntamiento y se rige por la ley antigua, que permitía sostener el déficit de las prestatarias de servicios. Este se firmó en 1987 bajo el mandato del socialista Manolo Rojas y se ha ampliado en dos ocasiones con el PP hasta 2037. Es decir, que aún quedan doce años de contrato.

Los problemas vienen de que los precios de los viajes están congelados desde hace once años, y estos no cubren el coste del servicio. Se quiere hacer también atractivo para los usuarios y se ofrecen billetes gratis a menores hasta el 31 de diciembre. El 1 de agosto, igualmente, entraron en vigor los otros descuentos en el resto de bonos, es decir, una rebaja del 50% en todos los billetes colectivos. En cuanto a los billetes individuales, que no tienen bonificación, el ordinario cuesta 1,20 euros, el de festivos lo mismo y el especial para acudir al cementerio 1,30.

Badajoz tiene un término municipal amplio y se han creado nuevas líneas, como la que une Cerro Gordo con El Faro o las que llevan a pedanías y urbanizaciones del extrarradio. Además, se ha renovado la flota con buses eléctricos. En 2022 se aprobó un incremento salarial a los conductores. Todo esto hace que el coste del servicio no haga más que crecer.