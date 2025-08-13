De Ciudad Deportiva al Aeropuerto: así sería el metro de Badajoz cargado de guiños locales Este 'influencer' ha creado un viaje imaginario por la ciudad que une los puntos más emblemáticos de Badajoz, con paradas llenas de guiños que solo los locales reconocerán

¿Te imaginas recorrer Badajoz en metro? De la Universidad a Gévora pasando por Carolina Coronado, o llegar a Ciudad Deportiva desde Corte de Peleas. Esta es la original idea que ha tenido un vecino de Extremadura conocido en redes sociales. Se trata de Helio Roque, un joven que arrasa con sus vídeos en TikTok y que ha lanzado este curioso plano de metro de Badajoz. Desde El Faro hasta el Aeropuerto (con zona tarifaria, claro), pasando por barrios históricos y zonas culturales, nos lleva por un recorrido que mezcla geografía real y creatividad sin límites. Ideal para amantes de la urbanística, la planificación de transporte y los proyectos «what if» que transforman la ciudad en un mapa cargado de posibilidades.

Si alguna vez soñaste con un metro en Badajoz, aquí encontrarás paradas curiosas, nombres emblemáticos y conexiones inventadas que podrían hacer de la ciudad un espacio mucho más conectado… aunque solo sea en nuestra imaginación. Él mismo confiesa que ha intentado hacerlo «lo más realista posible», aunque deja claro que «poner metro en Badajoz muy realista no es».

@helioroque_ Badajoz es la capital de su provincia (y por algún motivo no de Extremadura), y con 150.000 habitantes es nuestra primera ciudad a la que le hacemos esta red de metro inventada 🚇 ♬ sonido original - Helio Roque

El Metro de Badajoz según Helio Roque

En su versión de este original metro, Helio incluye paradas como Banco de España, Badajoz Renfe, Universidad, Colón, Conquistadores, Pardaleras o San Roque.

Además, lo ha dividido en zonas y hasta ha añadido áreas tarifarias con suplemento, como es el caso de la que sería la parada del Aereopuerto.

Ampliar El mapa de metro que ha elaborado Helio Roque Tiktok Helio Roque

Una idea del todo original que ha causado sensación en redes. Líneas con colores, un logo personalizado, zonas, nombres a cada estación... Sin duda, Helio Roque le ha puesto dedicación a esta línea de metro y ya ha dejado caer al ayuntamiento que está idea es novedosa y única. «Ayuntamiento de Badajoz, saca los cuartos que aquí hay trabajo», bromea el joven al terminar el vídeo.

Quién es Helio Roque

El creador de este metro soñado es Helio Roque, un creador digital pacense que tiene más de 162.000 seguidores en TikTok y 121.000 en Instagram. Estudiante de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid, Helio se ha hecho conocido por su capacidad para combinar humor, crítica social y creatividad sin límites. En sus redes, comparte contenido que va desde parodias del metro de Madrid hasta reivindicaciones sobre la realidad de los jóvenes extremeños, así como numerosas publicaciones sobre el encanto de Extremadura. Además, es el impulsor de Montijovisión, un festival casero que parodia Eurovisión y que ha alcanzado millones de visualizaciones. «En mi familia todos los veranos hacemos un Eurovisión entre nosotros», comentaba hace unos años en lo que supuso su 'salto' a la fama.