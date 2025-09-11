El colegio Luis Vives de Badajoz recibe a los niños como si fueran exploradores Este centro educativo trabaja cada año con una temática diferente, y en esta ocasión ha elegido los elementos de la tierra

Hojas por el suelo, sonido de tambores y una cueva para recibir a los niños que inician el curso escolar tras las vacaciones. Así ha sido la bienvenida que ha ofrecido el colegio público Luis Vives de Badajoz a sus alumnos. Desde las ocho y media de la mañana los profesores, vestidos de exploradores, montaban con ilusión un escenario de fantasía en el patio del centro educativo de San Roque.

La propuesta está relacionada con el proyecto que este año marca el curso en este colegio pacense, y que está enfocado en los elementos de la tierra. El pasado año la puesta en escena fue una entrada de cine con alfombra roja, pues el tema que tocaba tratar eran las artes escénicas. En esta ocasión, el centro educativo ha tomado el elemento tierra como eje vertebrador de los contenidos que van a trabajar en distintas asignaturas durante todo el curso.

Elisa y sus amigos esperaban impacientes a que el colegio abriera las puertas. Tenía muchas ganas de volver a las clases y deseaba poder entrar por la cueva que los esperaba en el patio.

La música comenzó, las puertas se abrieron y los niños empezaron a pasar por la alfombra, mientras que los exploradores tiraban pétalos. Todos con ilusión se adentraban en la gran cueva donde otros profesores los esperaban dentro para colocarles un amuleto. Al salir, los docentes iban poniéndolos en fila al otro lado.

Los padres expectantes aplaudian desde la entrada del colegio y grababan con los móviles. Algunos comentaban a HOY que el colegio se preocupa mucho por los alumnos y hace este tipo de espectáculos para que los niños vuelvan con ilusión a las clases.

En cambio, por encima de la música también se escuchó algún que otro llanto de pequeños que comenzaban su nueva etapa. «Mi hija no se lo ha tomado muy bien esta mañana, le va a costar adaptarse», decía una madre.

