Beatriz Biedma, la jueza que tendrá que decidir si admite la denuncia contra el hermano de Pedro Sánchez

Ponderada, equilibrada, independiente y sensata. Son los adjetivos que usan dos profesionales de la justicia de Badajoz para identificar a Beatriz Biedma Rojano, titular del ... juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz. Esta mujer nacida en Córdoba hace unos 50 años deberá decidir sobre la denuncia de Manos Limpias contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno y director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación, por presunto fraude y contra Miguel Ángel Gallardo, presidente de la institución y secretario general de los socialistas extremeños, como «cómplice».

Quienes tratan a Beatriz Biedma la definen como una mujer muy educada, cercana, nada cortante y que se esfuerza por conocer a las personas que tiene en su entorno. «En su juzgado hay un buen ambiente de trabajo», inciden las mismas fuentes, que indican que es «educadísima». «Es agradable con procuradores, abogados, fiscales...». En 2018 participó en un «café jurídico» organizado por la Asociación de Jóvenes Abogados (ABA) para hablar de «Cuestiones Prácticas sobre juicios rápidos» en la ciudad. Y en 2022 formó parte de los ponentes en la mesa redonda 'Presente y futuro de la mediación en los distintos órdenes de la jurisdicción', que tuvo en Plasencia y en unas jornadas organizadas por el Consejo General del Poder Judicial.

Hace más de una década que la magistrada está destinada en Badajoz. Antes estuvo en otros juzgados de la región, llegó desde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Almendralejo y antes prestó servicio en Valencia de Alcántara.

En su trabajo es ágil. Según la web Iberley.es, la duración media de un proceso en este juzgado es de un mes y 17 días. El año pasado dictó 312 sentencias y estimó el 19% de los recursos.

Un abogado de la ciudad la ve como una jueza con cierta tendencia a archivar. «Si no ve ilícito penal, acuerda el archivo rápido», inciden las mismas fuentes. «Esto no significa que sea buena o mala jueza, sino que si no ve claro el procedimiento lo archiva».

«Yo no creo que tenga una tendencia archivadora, pero es cierto que no acusa por acusar», dice otro profesional de la justicia.

«Lo achaco más a que es una persona equilibrada, ponderada y proporcional».

En lo que sí coinciden todas las fuentes consultadas es que es una profesional independiente, «que no se casa con nadie». «Con ella no existen riesgos de influencia por parte de una tercera persona».

Ahora la jueza deberá valorar si existen indicios de carácter delictivo de la conducta descrita en la denuncia. Si la titular del juzgado considera que lo descrito por Manos Limpias no tiene base delictiva, deberá inadmitirla. En caso contrario, iniciará su investigación judicial. En caso de dar carpetazo a las actuaciones, el denunciante podrá recurrir ante la Audiencia Provincial de Badajoz.

Otros casos de su juzgado

Es lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de las campañas de presuntas injurias y calumnias contra el Ayuntamiento de la capital pacense a través de las redes sociales. Tras un recurso de la Fiscalía, el tribunal ordenó al Juzgado de Instrucción número 3 reabrir el caso, al estimar los magistrados que sí existían indicios de delito. Levantaron el archivo decretado por el juzgado y ordenaron a Beatriz Biedma reiniciar la investigación. En este supuesto, la jueza argumentó su decisión señalando que el derecho a la libertad de expresión prevalecía sobre el derecho al honor de los denunciantes.

Este caso parte de la denuncia presentada por el exalcalde de Badajoz Francisco Javier Fragoso en diciembre de 2016. El regidor atendió a la petición de amparo de un grupo de funcionarios, que se sentían aludidos por las numerosas publicaciones descalificatorias hechas en el grupo de Facebook Club de Debates Urbanos. Desde ese grupo se atribuían delitos a la corporación, al alcalde y a trabajadores municipales. El caso está aún pendiente de juicio.

Pedro Rocha

La misma jueza también tuvo que investigar un caso relacionado con el extremeño Pedro Rocha, actual presidente de la Federación Española de Fútbol. Tras cinco años en el foco judicial, una resolución del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz dio carpetazo en 2018 a la batalla judicial por la presunta falsedad documental de los comicios que alzaron a Rocha a la presidencia de la Federación Extremeña de Fútbol. El caso terminó sin condena penal para ninguno de los investigados.

El préstamo de Alejandro Nogales

En 2014, el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz sí admitió a trámite la querella interpuesta contra Caja Rural de Extremadura por Alejandro Nogales, quien fuera diputado regional de IU en la Asamblea. El político denunció a la entidad por un delito de revelación de secretos, al suponer que la entidad filtró la información publicada por HOY sobre la existencia de un antiguo crédito impagado. Sin embargo, este diario en ningún momento identificó a sus fuentes en los artículos sobre este asunto. La juez Beatriz Biedma firmó el auto de admisión a trámite el 19 de septiembre.

Párking de Conquistadores

Hace diez años, la magistrada cordobesa también emitió un auto de sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas a instancias de la Fiscalía Especial contra la Corrupción contra la empresa Párking Conquistadores. Las diligencias se abrieron a raíz de una denuncia interpuesta por supuestos incumplimientos graves del contrato de concesión del aparcamiento de la capital pacense. Finalmente, ese proceso judicial fue dirimido a la jurisdicción Contencioso-Administrativa.