Manos Limpias se querella contra el hermano de Pedro Sánchez por presunto fraude y contra Gallardo como «cómplice»

Primero contra la mujer de Pedro Sánchez y ahora contra su hermano. El pseudosindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia dirigida contra David Sánchez Pérez- ... Castejón, David Azagra de nombre artístico, por la presunta comisión de delitos continuados contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, malversación, fraude y exacciones ilegales. La querella también va dirigida contra el presidente de la Diputación pacense y líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, y el jefe de servicio de apoyo jurídico e inspección del área de Recursos Humanos de la institución, Alejandro José Cardenal. Ha sido presentada en los juzgados de Badajoz, pero de la misma no tienen aún constancia ni el PSOE ni la Diputación.

A ambos les incluye el sindicato «como cómplices y encubridores», ha explicado el secretario general de Manos Limpias en un canal televisivo. Según Miguel Bernad Remón, el hermano del presidente del Gobierno «fue contratado por la Diputación de Badajoz cuatro días antes de que Sánchez llegara a la Moncloa y fichó solo durante un mes; después nada, se fue a Elvas, donde debe tocar el violín y otros instrumentos y deja de fichar». También dice que «desde la Diputación se le hacen requerimientos, pero el hermano de Sánchez va por libre».

El secretario general de Manos Limpias considera que «esta actuación podría suponer malversación de dinero público y un posible fraude fiscal; es un escándalo mayúsculo» que, desde su punto de vista también, ha sido permitido por Miguel Ángel Gallardo y Alejandro José Cardenal.

Miguel Bernad no tiene dudas de que el juzgado de instrucción pacense en el que recale el asunto abrirá diligencias previas contra David Azagra «y que después habrá juicio oral».

La denuncia

Según la denuncia interpuesta por Manos Limpias, a la que ha tenido acceso este periódico, David Azagra fue contratado como coordinador de actividades de los conservatorios de música del área de Cultura, Juventud y Bienestar Social, en régimen laboral de alta dirección, en la Diputación de Badajoz, el 3 de julio de 2017. Para entonces, su hermano era secretario general del PSOE, pero no presidente del Gobierno, cargo que asume en junio de 2018.

El pseudosindicato dice que una de las funciones de Azagra era la dirección de la orquesta sinfónica de la Diputación de Badajoz, "denominada orquesta del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, y vemos que la dirigió el 18 de enero de 2019". Sin embargo, añade Manos Limpias, "lo que es verdaderamente sorprendente es que en estos siete años no la haya dirigido en otras ocasiones, dado el amplio calendario de eventos que publicitan".

Además, mantiene en base a informaciones periodísticas, en las que basa su querella, que "si es grave comprobar que no dirige la orquesta sinfónica de Badajoz, más aún lo es conocer que no asiste a su puesto de trabajo en la Diputación Provincial de Badajoz, salvo en contadas ocasiones", a pesar de que, también según la denuncia, no hay constancia de que haya solicitado teletrabajo y se le haya concedido y, por tanto, pueda teletrabajar desde Elvas (Portugal), localidad en la que supuestamente reside el hermano de Pedro Sánchez. "Y recordemos que además de dirigir la orquesta del conservatorio tenía otras muchas responsabilidades y funciones esenciales, trabajos de despacho para coordinar las actividades de los conservatorios de la Diputación, los ciclos en los que participan los grupos instrumentales, los grupos de profesores y equipos directivos para organizar ensayos, elegir repertorio, etcétera".

Patrimonio

Manos Limpias señala en la denuncia que David Azagra comenzó a residir en Portugal unos meses antes que la red de Víctor de Aldama constituyera las empresas pantalla en la localidad de Elvas. "Cambió, para ello, su residencia fiscal, que hasta ese momento la tenía en España, y que con esta mudanza fiscal al país luso el hermano de Sánchez ha conseguido ahorrarse el pago de impuestos IRPF y de Patrimonio".

El pseudosindicato que dirige Miguel Bernard cuestiona que sea o no casualidad que David Azagra eligiera para residir la misma "pequeña localidad hacia la que Víctor Aldama, amigo de su cuñada Begoña Gómez, desvió las mordidas de las mascarillas de la trama Koldo".

Dudas que plantea Manos Limpias en relación directa con el patrimonio del hermano del presidente del Gobierno. "Alcanza los dos millones de euros para un sueldo que percibe de la Diputación de Badajoz, desde junio de 2017, de 55.000 euros". Según esta organización, "tiene dos pisos (uno en Madrid y otro en San Petesburgo) y un palacete en Elvas, junto a 68.469,31 euros en criptomonedas, 1,4 millones en acciones del BBVA y 114.973 euros en depósitos en cuentas bancarias".