Los voluntarios clasifican la mercancía recogida durante la Gran recogida del Banco de Alimentos de Badajoz de 2025. J. V. Arnelas

Badajoz

El Banco de Alimentos confirma un retroceso histórico: la Gran Recogida capta menos de la mitad que antes de la pandemia

Los pacenses donaron 150.000 kilos en 2019, más del doble que los 63.940 kilos cedidos el primer fin de semana de este mes en toda la provincia

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:17

Comenta

El Banco de Alimentos de Badajoz hace cálculos y las cuentas salen más bajas que en años anteriores. La Gran Recogida que los voluntarios ... desarrollaron el primer fin de semana de este mes en noviembre recaudó 63.940 kilos, lo que supone una caída de casi el 12% con 8.580 kilos menos que en 2024.

