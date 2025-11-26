El Banco de Alimentos confirma un retroceso histórico: la Gran Recogida capta menos de la mitad que antes de la pandemia

El Banco de Alimentos de Badajoz hace cálculos y las cuentas salen más bajas que en años anteriores. La Gran Recogida que los voluntarios ... desarrollaron el primer fin de semana de este mes en noviembre recaudó 63.940 kilos, lo que supone una caída de casi el 12% con 8.580 kilos menos que en 2024.

El desplome es aún mayor si se echa la vista un poco más atrás al suponer menos de la mitad que antes de la pandemia, cuando alcanzaban los 150.000 kilos de comida solo en la provincia de Badajoz. La disminución ha sido progresiva, sobre todo desde 2022.

La gerente del Banco de Alimentos, Carmela de Lope, agradece el esfuerzo de los pacenses y la solidaridad que mantienen en un contexto cada vez más complicado. También a los 1.500 voluntarios que han entregado su tiempo además de la compra, a los supermercados que han colaborado en la provincia, a la base aérea de Talavera que se ha encargado de la logística y a las empresas que han cedido gratuitamente productos. Los voluntarios clasifican desde el día siguiente a la campaña la mercancía obtenida en el almacén del polígono El Nevero.

A pesar de toda esta solidaridad, la preocupación cunde en la institución porque las entregas alcanzan justo para asegurar el reparto de diciembre y enero a los 9.000 beneficiarios y a los centros que requieran de su colaboración, como los comedores sociales.

"La bajada de la ayuda se debe al incremento generalizado de los precios" Carmela de Lope Gerente del Banco de Alimentos

Pero no tendrán suficiente para febrero. La institución viene notando un descenso de la ayuda y lo achaca "al incremento de precios generalizados en el día a día", lo que está haciendo que el mismo dinero que los pacenses empleaban otros años para esta campaña dé para menos mercancía. A esto se une que cada vez se pide ayuda desde más entidades y que muchas familias se aprietan el cinturón por el mismo aumento del coste de la vida. De ahí que el descenso que afecta sobre todo a las donaciones económicas.

Caen un 95% las donaciones en metálico

Hace solo unas semanas, ya alertaron de que las donaciones económicas se han descolgado un 95% en los últimos tiempos. Las que se recogían en esta campaña de la Gran Recogida también han bajado, aunque aún no tienen las cifras cerradas.

Por eso Carmela de Lope señala el temor de no tener suficiente para atender el reparto de febrero. Las donaciones continúan abiertas a través del supermercado online www.bancoalimentosbadajoz.org/donaciones o mediante bizum al 00826, con el objetivo de alcanzar las cifras suficientes para garantizar febrero. Además, mantendrá sus instalaciones abiertas todas las navidades para quien quiera realizar entregas.