El Banco de Alimentos de Badajoz inicia el viernes su gran recogida Se podrá donar comida presencialmente en 51 supermercados de la provincia y también online

Luis Expósito Badajoz Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:42

La Fundación Banco de Alimentos de Badajoz llevará a cabo durante los próximos 7 y 8 de noviembre (viernes y sábado) la Gran Recogida de Alimentos que cada año organiza la Federación Española de Bancos de Alimentos.

La campaña se llevará a cabo de forma presencial en 51 supermercados de toda la provincia, y constará de dos modalidades. La primera de ellas permitirá la donación de alimentos de forma física en los establecimientos de Aldi, Carrefour, Eurospar, Spar, Cash Fresh y Family Cash, mientras que la segunda opción permitirá realizar una donación económica que, inmediatamente, se transformará en alimentos. Esta segunda modalidad ha sido elegida por los supermercados de El Corte Inglés, Grupo Dia, Lidl y Mercadona.

Según informa el Banco de Alimentos en una nota, contará este año con la colaboración de más de 1.500 voluntarios repartidos por toda la provincia. Estos participarán presencialmente en la mayor parte de los supermercados establecidos para la Gran Recogida, y su labor consistirá en invitar e informar al cliente para que colabore con la entrega de alimentos.

Voluntarios

También habrá voluntarios informativos en algunos de los establecimientos preparados para la donación económica.

Además, en esta edición continuará activa la donación mediante el supermercado online de la web del Banco de Alimentos (www.bancoalimentosbadajoz.org/donaciones/), a través de la cesta especial de Navidad. También se podrá donar mediante el número de cuenta ES18 3001 0041 4741 2001 1255, cuyo Bizum es 00826, y a través del número de cuenta ES55 0049 0373 6520 1174 8047, cuyo Bizum es 00198.

Comprar alimentos necesarios

Los fondos de toda la recaudación de la campaña irán íntegramente destinados a la compra, por parte del Banco de Alimentos, de los productos más necesarios, que serán entregados antes de Navidad a los más de 9.000 beneficiarios que atiende a través de 120 entidades. Una vez más, se espera que cualquier ciudadano pueda donar sin dificultad, de tal manera que se garantice el reparto de la cesta básica de alimentos a las personas más necesitadas, añade la Fundación.