Los bancos de alimentos extremeños aspiran este fin de semana a superar la mercancía recogida de 2024

Los Bancos de Alimentos extremeños aspiran a recoger este fin de semana más mercancía que la recolectada en 2024 durante la operación Gran Recogida. La ... nueva edición ha comenzado este viernes y continuará mañana sábado en supermercados y tiendas de la región. Solo en la provincia de Cáceres, esta campaña reportó 148.000 kilos el año pasado.

Estas entidades pasan, en general, por un mal momento. En algunos almacenes, como en Plasencia, las estanterías están vacías. Por un lado, afrontan la subida de precios de alimentación, lo que supone que las mismas donaciones de hace uno o dos años les cunden menos. Por otro, muchas empresas productoras han adaptado su producción a la demanda, con lo que donan menos mercancía que antes. Y, además, las entidades notan una reducción de las donaciones económicas tanto de particulares como de empresas. De hecho, hace solo unos días, la entidad de Badajoz indicaba a HOY que han perdido el 95% de las donaciones económicas que recibían de la ciudad.

Los extremeños verán este fin de semana a voluntarios en muchos de los supermercados de la región para tratar de ayudar a reponer los fondos y encarar el reparto de finales de año, que incluye la Navidad.

El año pasado, además, esta operación se desarrolló solo unos días después de la dana de Valencia, lo que llevó a estas entidades a colaborar con los valencianos.

Así que los bancos dispersos por la región confían en la movilización de este fin de semana para poder atender a sus beneficiarios. Solo en la ciudad de Badajoz ayudan a paliar las necesidades básicas de 9.000 personas y varias entidades sociales. En Plasencia, por su parte, superan también el millar.

En la provincia de Badajoz se puede colaborar este viernes y sábado en 51 supermercados de toda la provincia y hacerlo de dos modalidades. La primera de ellas permitirá la donación de alimentos de forma física en los establecimientos de Aldi, Carrefour, Eurospar, Spar, Cash Fresh y Family Cash, mientras que la segunda opción permitirá realizar una donación económica que, inmediatamente, se transformará en alimentos. Esta segunda modalidad ha sido elegida por los supermercados de El Corte Inglés, Grupo Dia, Lidl y Mercadona.

También habrá voluntarios informativos en algunos de los establecimientos preparados para la donación económica.

Además, continúa activa la donación mediante el supermercado online de la web del Banco de Alimentos (www.bancoalimentosbadajoz.org/donaciones/), a través de la cesta especial de Navidad. También se podrá donar mediante el número de cuenta ES18 3001 0041 4741 2001 1255, cuyo Bizum es 00826, y a través del número de cuenta ES55 0049 0373 6520 1174 8047, cuyo Bizum es 00198.

Provincia de Cáceres

Hace solo unos días, el Banco de Alimentos de Plasencia reconocía que afronta la operación con su «peor situación de stock». Pero atiende a cerca de 500 familias y más de 1.200 personas en Plasencia y sus comarca.

En toda la provincia cacereña esperaban reunir a 400 voluntarios con el objetivo de proveer de una cesta básica a quienes más lo necesitan para garantizar que todas las personas tengan acceso a una alimentación digna.

Hace solo unos días, desde Cáceres, alertaban de «la cronificación de la pobreza alimentaria». «Cada vez más personas -explicaron a HOY- pese a no encontrarse en los márgenes más visibles de la exclusión, sufren dificultades para llegar a fin de mes y necesitan apoyo para cubrir algo tan básico como la alimentación».

Por todo ello, las entidades se han volcado este fin de semana en Extremadura con la mirada puesta en sus almacenes.