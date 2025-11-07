HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 7 de noviembre, en Extremadura?
Dos voluntarios en el centro comercial Carrefour este viernes durante la operación Gran Recogida. Jorge Rey

Operación Gran Recogida este viernes y sábado

Los bancos de alimentos extremeños aspiran este fin de semana a superar la mercancía recogida de 2024

Los voluntarios se reparten este viernes y sábado en supermercados de toda la región para ayudar a llenar las estanterías vacías de estas entidades solidarias

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:09

Los Bancos de Alimentos extremeños aspiran a recoger este fin de semana más mercancía que la recolectada en 2024 durante la operación Gran Recogida. La ... nueva edición ha comenzado este viernes y continuará mañana sábado en supermercados y tiendas de la región. Solo en la provincia de Cáceres, esta campaña reportó 148.000 kilos el año pasado.

