Badajoz seguirá sin bandera

Badajoz seguirá con el pendón como única enseña. El pleno ordinario de octubre, que se celebra este lunes, ha rechazado la propuesta de bandera ... que ha realizado una comisión formada por asociaciones culturales. Cs solo ha recibido el apoyo del concejal no adscrito, Alejandro Vélez, mientras que PP, PSOE y Podemos han votado en contra. Esto implica que de 27 concejales que tiene el Ayuntamiento, 22 han dado el «no» a la propuesta.

Desde Cs, la concejala Lara Montero de Espinosa ha considerado que «esto no es una oposición a la bandera, es una oposición a la alcaldía». «Esto es rencor y celo político», ha dicho el edil no adscrito, Alejandro Vélez, para defender la propuesta. Vélez fue quien llevó a pleno una moción en marzo de 2021 por la que se aprobó el 19 de marzo como día de Badajoz y crear una comisión para estudiar una bandera porque Badajoz es la única capital de provincia sin esta enseña.

El portavoz socialista, Ricardo Cabezas, afirmó: «Usted (en alusión al alcalde) tiene un problema importante porque usted piensa como quien tiene 4 concejales y piensa y quiere actuar como si tuviera mayoría absoluta». Para la única concejala de Podemos, Erika Cadenas, «la prepotencia del alcalde nos ha traído aquí». La edil ha afirmado que «el debate está en las formas pocas democráticas de llevar el proceso de su parte. Con tres concejales y sin consenso, quiere venderse como el más resolutivo y todo es fachada».

El alcalde, Ignacio Gragera, ha tomado la palabra para asegurar que «esta no es mi bandera, es la bandera que las asociaciones proponen». Ha insistido en que la iniciativa obedece a un acuerdo de pleno y que en esta misma se decidió que no estuvieran los políticos. «Que nadie me achaque falta de transparencia».

En cambio, desde el PP, Antonio Cavacasillas, ha afirmado que es necesario «el consenso» para que todos los pacenses se vean reflejados en la bandera como enseña que representa a la ciudad. «Ese símbolo tiene que reflejar la representación de todos. Si nos ceñimos al procedimiento, vemos que no hay consenso político», ha dicho el concejal del PP. Tanto Cs como Vélez han recordado al portavoz del PP que su partido votó a favor de la creación de la comisión en marzo de 2021. Pero Cavacasillas ha insistido en que su partido siempre ha buscado el consenso, también «durante los cinco mandatos con mayoría absoluta» y ha reiterado que es necesario ponerse a trabajar en otros asuntos como medidas para paliar la crisis económica.