PP y Cs salvan a Blanca Subirán de la reprobación socialista por la gestión de Ifeba

Los socialistas han visto este lunes rechazada su pretensión de reprobar a la concejala encargada de Ifeba, Blanca Subirán, «por oscurantismo y falta de transparencia» ... en la gestión de la institución ferial y la búsqueda de una solución a la situación de los ingresos de Ifeba. PSOE y Podemos votaron a favor, mientras que PP y Cs lo hicieron en contra. El edil no adscrito, Alejandro Vélez, se abstuvo. Por ello, tras dos votaciones, el alcalde usó su voto de calidad y salvó a la concejala de la reprobación.

Esta herramienta, la reprobación, no tiene mayores consecuencias en el Ayuntamiento que reñir de manera pública a un concejal. Pero no va más allá, es algo simbólico que se ha hecho en otras ocasiones con otros ediles sin ir más allá de hacer pasar a los concejales un mal rato.

Los ediles debatieron durante más tiempo sobre la gestión de Ifeba, aunque el concejal socialista Martín Serván se refirió también a problemas en el plan de empleo denominado Pitba y que también depende de Subirán.

Ifeba no puede cobrar entradas porque el precio no está aprobado de forma correcta, algo que puso de manifiesto un funcionario municipal y que impide la celebración de Fehispor este mes de noviembre.

El edil socialista Martín Serván ha recordado este lunes que llevaban meses con dudas sobre la gestión de Ifeba y ha asegurado que el gobierno local debe pedir disculpas a la ciudad por haber estado cobrando entradas cuando los precios no se habían aprobado de manera correcta. Serván ha insistido en que el Ayuntamiento no le ha facilitado la información que ha solicitado.

«Se han producido irregularidades e ilegalidades en el cobro de servicios y prestaciones. Solo en cuatro años suman 1,2 millones de euros que procede reintegrar a las empresas de oficio», ha afirmado este lunes Martín Serván. «Está excesivamente acomodada», ha espetado desde el banco del PSOE a la concejala del PP para pedir al resto de concejales que se sumaran a la reprobación.

La concejala de Podemos, Erika Cadenas, ha tildado de «nefasta gestión» la desarrollada por la concejala del PP y se ha preguntado si no se le entrega la información por mala fe o con el objetivo de ocultar los datos. Por eso, Podemos pide el cese inmediato de todas las atribuciones y destitución de sus concejalías. El alcalde Ignacio Gragera, ha mostrado su apoyo a la concejala y ha rechazado su cese.

El concejal no adscrito, Alejandro Vélez, se ha abstenido de la reprobación al entender que la concejala Blanca Subirán ni lo sabía ni ha actuado con dolo. Por su parte, la edil de Cs Lara Montero de Espinosa ha señalado este lunes que «el problema no llega con Blanca Subirán, es anterior. Cogerla como cabeza de turco es decisión de ustedes, pero no es justo».

Por su parte, Blanca Subirán ha asegurado que nunca ha rehuido la tarea que le correspondía en Ifeba y ha defendido que «no ha parado de trabajar por solventar la situación» desde que ha tenido conocimiento de la situación celebrando reuniones para aportar información y solicitando informes para buscar una solución. «No voy a permitir que ni la imagen de la institución ni de esta concejala se vea afectada», ha asegurado la concejala del PP.

«Llevo seis años al frente de la institución y seguiré haciéndolo mientras lo quieran los ciudadanos, no el PSOE», ha dicho la concejala del PP. Blanca Subirán ha afirmado que se trata de una situación compleja, que ha informado de los datos que tiene y del escenario en el que se encuentran durante la última reunión de la junta rectora de Ifeba celebrada el pasado día 26. «Lo primero debe ser la ciudad y no insultar a esta concejala», ha dicho.

Carril bici

El PP propuso una moción para llevar un carril bici hasta el Cerro Gordo. Salió adelante con la abstención del PSOE y añadiendo la propuesta de la única concejala de Podemos, Erika Cadenas, que pidió poner en marcha un plan integral de carril bici en toda la ciudad. El PSOE se abstuvo porque, según Ricardo Cabezas, tanto este carril bici como el de La Pilara saldrá adelante mediante una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2023. El proyecto de cuentas no lo recoge actualmente.

El edil no adscrito, Alejandro Vélez, también pidió una ayuda económica de 500 euros de manera universal a la natalidad. El socialista Ricardo Cabezas anunció su voto a favor de la creación de una ordenanza que regule esas ayudas siempre que se tenga especial atención a las familias de las pedanías y la única concejala de Podemos, Erika Cadenas, reclamó «políticas de sensibilidad para un cambio cultural y el cuidado se considere compartido entre el hombre y la mujer».

De hecho, la concejala de Cs, Lara Montero de Espinosa, habló de la «cuestión cultural» y la necesidad de más medidas para ayudar a las familias y la natalidad. Sin embargo, Cs se abstuvo de votar la medida porque consideran que hace falta un estudio amplio para crear esa ordenanza. Además, el concejal de Hacienda, Eladio Buzo, considera que la propuesta de Vélez es incompleta.

La creación de la ordenanza se ha aprobado sin Cs, cuyo alcalde, Ignacio Gragera, ha asegurado que el Ayuntamiento no tiene capacidad para dar 500 euros a cada familia que tenga un hijo en Badajoz.