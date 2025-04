El pleno de Badajoz rechaza las medallas al mérito de la Policía Local

Rocío Romero Badajoz Jueves, 1 de septiembre 2022, 12:14 | Actualizado 17:27h. Comenta Compartir

La Policía Local de Badajoz no tendrá medallas que reconozcan el mérito de sus agentes este 2022. Al menos, de momento. El rechazo del PSOE ha impedido por segunda vez en un mes y medio que la propuesta del servicio saliera adelante. Si en el Pleno de julio votaron en contra de la urgencia con la que el alcalde, Ignacio Gragera, propuso el reconocimiento al pleno, este jueves han dado la negativa a la propuesta.

El concejal socialista Javier Monroy ha esgrimido dos motivos. El primero es un defecto de forma, dado que considera que no todos los mandos de la Policía que debían haber participado de la selección de los galardonados participaron de la reunión. La segunda es que diez de los catorce agentes propuestos no merecen la medalla. «Esto no se puede convertir en un intercambio de chapas», ha dicho. Monroy ha asegurado que están a favor de reconocer los méritos, «pero no se deben dar reconocimientos a quien no los merece».

La junta de mandos presentó 15 propuestas, pero una de ellas, referida al superintendente Rubén Muñoz no ha llegado a pleno. Se han rechazado las 14 de los agentes.

Así que el día de la Policía Local, convocado inicialmente para el 15 de este mes, peligra y puede que finalmente no llegue a celebrarse este año. O hacerlo con otro formato, como ha comentado posteriormente a la sesión el propio alcalde.

El regidor, Ignacio Gragera, ha tratado de sacar adelante las medallas y se ha mostrado muy crítico con el PSOE. «No puedo llegar a entender el continuo ataque a las decisiones que se toman y que van en contra de muchos agentes. Esas sospechas, suspicacias y poner la sombra de sospecha en cada decisión que se toma, me cansa. Para usted (en referencia al concejal Javier Monroy) todo es una conspiración y una trampa. Al final, con su decisión de hoy, los agentes no van a poder tener reconocimiento».

Las medallas no han salido adelante porque la aprobación requería de la mayoría absoluta. Esto es, 14 votos de 27 concejales. Sin embargo, este jueves ni gobierno ni oposición los suma. PP, Cs y el edil no adscrito, Alejandro Vélez, han votado a favor. Pero suman 13 ediles contando con el alcalde, los mismos que los doce del PSOE (en contra) y la única concejala de Podemos, Erika Cadenas, que se ha abstenido.

Sin concejal de Policía Local

El rechazo a las medallas se produce más de un mes y medio después de que la Policía Local no tenga concejal. El alcalde cesó el 7 de julio a María José Solana en respuesta a que el PP dejara en papel mojado el acuerdo salarial con los agentes y esta presentó su dimisión el 12 de agosto. Su despedida se ha oficializado hoy en el pleno.

Pero el PP sigue sin nombrar un responsable, así que el alcalde mantiene la responsabilidad política del cuerpo. El primer teniente de alcalde, Antonio Cavacasillas, no descarta que los populares no lleguen a proponer ningún nombre para esta delegación, como le corresponde por el pacto de coalición. En tal caso, el alcalde lo mantendría hasta las elecciones.

De todas formas, Cavacasillas no ha desvelado sus planes y mantiene todas las opciones abiertas. No se ha decantado, en declaraciones posteriores con periodistas, por ninguno de sus ediles. Tampoco si la marcha de Solana servirá para hacer una remodelación de mayor calado de cara a las elecciones.

El próximo pleno, que se espera para el 26 de septiembre, servirá también para que el popular Francisco Javier Pizarro tome posesión de su acta en sustitución de Solana. Y entonces, según Cavacasillas, propondrá atribuciones al nuevo edil y dará a conocer qué pasará con Policía Local.

En realidad, el pleno se ha reunido este jueves con carácter extraordinario y de urgencia para trasladar el descuento del 30% a los bonos de autobús desde hoy y hasta el 31 de diciembre. El Ayuntamiento se ha acogido a una medida del gobierno para paliar la crisis derivada de la guerra de Ucrania y ha solicitado 230.000 euros por ello que el concejal, Jesús Coslado, confía en que sea aprobada.

Tras el pleno, este ha comentado que el bus a demanda puesto en marcha este verano durante los fines de semana para los poblados está siendo un éxito y que plantean su ampliación.

Solo dos corbatas en una sesión con recuerdo a «Huelva» El pleno de esta mañana ha marcado el final de las vacaciones de verano de los concejales. Todos han acudido a una sesión en la que solo se han visto dos corbatas, la del alcalde y la del concejal del PP Eladio Buzo. Han sido los únicos en no seguir la recomendación del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, este verano. Y eso que el salón de plenos por primera vez tiene aire acondicionado. Sin embargo, como las temperaturas han caído, no ha hecho falta ponerlo. Otra medida de ahorro energético que, sin pretenderlo, han cumplido los ediles. Con la cantidad de veces que los ventiladores y los abanicos no han sido suficientes para paliar el sofocante calor de las butacas de terciopelo, este 1 de septiembre entraba el aire fresco por los balcones. La sesión ha empezado con un recuerdo a «Huelva» cuando, sin pretenderlo, el alcalde ha dado a todos la «bienvenida de Huelva» en lugar de dar la «bienvenida por la vuelta», lo que ha causado una risa generalizada que se apagó definitivamente en la votación de las medallas a la Policía Local.

Temas

