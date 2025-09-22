Badajoz acoge el Campeonato de España de Pádel por equipos de veteranos La cita se celebra este fin de semana en las instalaciones de Pádel Indoor 'La Cañada

Unos 300 jugadores de todo el país disputarán del 26 al 28 de septiembre en la ciudad de Badajoz el Campeonato de España de Pádel por equipos de veteranos de segunda categoría, para mayores de 40 en el caso de los hombres y de 35 años en el de las mujeres.

Un total de 16 equipos, ocho de ellos masculinos y otros tantos femeninos, participarán en esta prueba incluida en el calendario oficial de pruebas de la Real Federación Española de Pádel, que se disputará en las instalaciones de Pádel Indoor 'La Cañada'.

Así, el viernes, día 26, arrancará con los cuartos de final, mientras que el sábado serán los partidos de ascenso y descenso de categoría y las semifinales, y el domingo las finales y la entrega de premios.

El director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, Juan Parejo, y la secretaria de la Federación Extremeña de Pádel, Carmen de la Cruz, han participado en la presentación oficial del campeonato, donde el gerente de 'La Cañada', Manuel Moreno, ha ofrecido los detalles de esta cita en la que, además de conocerse el campeón de España, también cuenta con el «aliciente» que suponen los ascensos o descensos de categoría.

Hoteles llenos

También ha destacado su repercusión a nivel hotelero, con todos los hoteles llenos de la capital pacense, en la que coinciden la celebración de distintas pruebas deportivas, y ante lo que ha agregado que algunos de los jugadores pernoctarán en Lobón o Mérida, por lo que «al final» es «beneficioso» para toda la comunidad, mientras que Carmen de la Cruz ha agradecido el apoyo institucional y el de los patrocinadores privados y, en concreto, la labor en el mundo del pádel de Chapu Moreno.

Por su parte, Santiago Amaro ha señalado la importancia de este evento dada la difusión y relevancia que están teniendo las citas deportivas en la región, ante lo que ha resaltado las que se desarrollan esta semana en concreto en la ciudad de Badajoz como el BP Ultimate Rallye Raid Portugal Extremadura o este Campeonato de Pádel, que favorecen la trascendencia a nivel nacional o internacional, con los hoteles «llenos» o la hostelería «encantada».

Al mismo tiempo, ha mostrado el «apoyo total» de la Junta con la ciudad de Badajoz, donde la pasada semana visitaron las obras que se desarrollan en el pabellón La Granadilla con una inversión de 400.000 euros para cambiar el pavimento, la luz y el sonido y el graderío, o que en un futuro se podrá ver «próximamente a medio plazo» la piscina de la margen derecha «tan anhelada» por la población pacense.

Otras citas del fin de semana

Finalmente, Ignacio Gragera ha detallado que, junto a este campeonato o el BP Ultimate Rallye, Badajoz alberga también este fin de semana la final de la Copa Ciclista de España de Gravel y el Día de la Bicicleta, además de la fiesta de Al-Mossassa en el plano cultural, todo ello en una ciudad «llena» y que «vibra», y respecto a lo cual ha aseverado que, junto a la promoción pública que hacen «encantados» y cree que «con bastante éxito», también están los promotores privados, en una localidad que se puede posicionar a través de distintos factores y ámbitos.

