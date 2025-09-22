HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una bailarina en Al-Mossassa HOY

Al-Mossassa 2025

Programa completo de Al-Mossassa 2025: conciertos, talleres y actividades este fin de semana

Disfruta de música, arte y actividades para toda la familia este fin de semana en Badajoz

Irene Toribio

Irene Toribio

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:42

Badajoz acoge, desde principios de esta semana, la fiesta que conmemora la fundación de la ciudad de Badajoz, Al-Mossassa, declarada de interés turístico regional. Del 22 al 28 de septiembre, la ciudad acogerá exposiciones, exhibiciones de cetrería, cuentacuentos, veladas poéticas, obras teatrales, conciertos... y todo ambientado en el pasado árabe de nuestra localidad.

Este año, además, hay una importante novedad: el cambio de ubicación del mercado árabe. Esta edición, el zoco se repartirá entre la Plaza Alta y la Alcazaba.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, anuncia el pistoletazo de salida de Al-Mossassa 2025: «Este año celebramos con orgullo una fecha especial como son los 1.150 años de la fundación de la ciudad por Ibn Marwan en el 875. Al-Mossassa es fiesta y tradición, una manera de conocer nuestras raíces y nuestra historia para entender el presente», realza.

Programa de Al-Mossassa 2025

Durante la semana, Al-Mossassa ofrecerá un ciclo de conferencias sobre historia, arqueología y cultura árabe en las Antiguas Casas Consistoriales, además de la apertura de monumentos como la Alcazaba, el Fuerte de San Cristóbal y la Puerta de Palmas.

A partir del viernes 26 y hasta el domingo 28, el evento se concentrará en las zonas de la Alcazaba y Plaza Alta con el mercado árabe, exposiciones de artesanía, talleres de danza y cocina andalusí, exhibiciones de cetrería, cuentacuentos, veladas poéticas, obras de teatro y conciertos.

Horarios y fechas del Mercado Árabe:

- 26 y 27 de septiembre de 11:00 a 01:30 horas.

- 28 de septiembre de 11:00 a 23:00 horas.

El fin de semana estará marcado por actividades participativas como visitas guiadas, la creación de indumentaria árabe, pasacalles musicales y encuentros de dibujo, ofreciendo así experiencias para todos los públicos y edades. Para saber más detalles y horarios puedes, además, consultar los perfiles oficiales de Al-Mossassa en redes sociales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  2. 2

    El SES da el relevo al sillón más odiado de Extremadura
  3. 3 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  4. 4 Jonathan, el joven muerto en una reyerta en Cáceres, un apasionado por el baile al que llamaban Pirlo
  5. 5 Cuatro heridos, uno de ellos grave, en un choque entre dos vehículos cerca de Alconchel
  6. 6 El Infoex desactiva el nivel 1 por el incendio forestal de Valverde de la Vera
  7. 7 Muere el sacerdote Pedro Losada, que fue canónigo de la catedral de Badajoz y delegado de misiones
  8. 8

    Sólo media hora de animación en el derbi entre el Cacereño y el Mérida
  9. 9

    Los policías que ayudaron a salvar a un niño en Cáceres: «Respiraba mal, pero llegamos a tiempo al hospital»
  10. 10

    Empiezan las obras para construir 80 pisos de alquiler asequible en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Programa completo de Al-Mossassa 2025: conciertos, talleres y actividades este fin de semana

Programa completo de Al-Mossassa 2025: conciertos, talleres y actividades este fin de semana