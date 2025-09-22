Programa completo de Al-Mossassa 2025: conciertos, talleres y actividades este fin de semana

Irene Toribio Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:42 Comenta Compartir

Badajoz acoge, desde principios de esta semana, la fiesta que conmemora la fundación de la ciudad de Badajoz, Al-Mossassa, declarada de interés turístico regional. Del 22 al 28 de septiembre, la ciudad acogerá exposiciones, exhibiciones de cetrería, cuentacuentos, veladas poéticas, obras teatrales, conciertos... y todo ambientado en el pasado árabe de nuestra localidad.

Este año, además, hay una importante novedad: el cambio de ubicación del mercado árabe. Esta edición, el zoco se repartirá entre la Plaza Alta y la Alcazaba.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, anuncia el pistoletazo de salida de Al-Mossassa 2025: «Este año celebramos con orgullo una fecha especial como son los 1.150 años de la fundación de la ciudad por Ibn Marwan en el 875. Al-Mossassa es fiesta y tradición, una manera de conocer nuestras raíces y nuestra historia para entender el presente», realza.

Programa de Al-Mossassa 2025

Durante la semana, Al-Mossassa ofrecerá un ciclo de conferencias sobre historia, arqueología y cultura árabe en las Antiguas Casas Consistoriales, además de la apertura de monumentos como la Alcazaba, el Fuerte de San Cristóbal y la Puerta de Palmas.

A partir del viernes 26 y hasta el domingo 28, el evento se concentrará en las zonas de la Alcazaba y Plaza Alta con el mercado árabe, exposiciones de artesanía, talleres de danza y cocina andalusí, exhibiciones de cetrería, cuentacuentos, veladas poéticas, obras de teatro y conciertos.

Horarios y fechas del Mercado Árabe:

- 26 y 27 de septiembre de 11:00 a 01:30 horas.

- 28 de septiembre de 11:00 a 23:00 horas.

El fin de semana estará marcado por actividades participativas como visitas guiadas, la creación de indumentaria árabe, pasacalles musicales y encuentros de dibujo, ofreciendo así experiencias para todos los públicos y edades. Para saber más detalles y horarios puedes, además, consultar los perfiles oficiales de Al-Mossassa en redes sociales.