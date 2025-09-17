HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La consejera, el alcalde y Juan Parejo. ÁNGEL MÁRQUEZ

El cambio de pista de la Granadilla terminará en octubre

El alcalde de Badajoz ha indicado que luego podrán volver los clubes que entrenan y juegan en este pabellón

R. H.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:35

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha desvelado este martes que el cambio de pista que se está llevando a cabo en La ... Granadilla podría estar concluido a principios de octubre para que ya se puedan utilizar, lo cual es «lo más urgente» para «no entorpecer o dificultar» la planificación deportiva de los clubes, para posteriormente acometer la megafonía, que será «más o menos rápido» y tras lo cual se llevará a cabo el proceso de cambio de las sillas.

