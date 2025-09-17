El cambio de pista de la Granadilla terminará en octubre

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha desvelado este martes que el cambio de pista que se está llevando a cabo en La ... Granadilla podría estar concluido a principios de octubre para que ya se puedan utilizar, lo cual es «lo más urgente» para «no entorpecer o dificultar» la planificación deportiva de los clubes, para posteriormente acometer la megafonía, que será «más o menos rápido» y tras lo cual se llevará a cabo el proceso de cambio de las sillas.

Gragera ha desvelado estos plazos en una visita que ha llevado a cabo al pabellón acompado por la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga.

En relación a las obras en La Granadilla, Victoria Bazaga ha sostenido que va «muy bien» la inversión que han hecho en este espacio «tan emblemático» de Badajoz y que era una demanda que acometieran estas intervenciones en la pista o los asientos, al tiempo que ha indicado que se suman a otras inversiones que están haciendo en la ciudad y la región en lo que a deporte se refiere desde el gobierno de María Guardiola.

2,5 millones en infraestructuras deportivas

En este sentido, ha señalado que, en total, en 2024 se destinaron 2,5 millones a ayudas para la mejora de las infraestructuras deportivas municipales, y que este año la cuantía total destinada a las infraestructuras deportivas locales será de más de 7 millones de euros, debido en parte a la inversión de 3,9 millones para la piscina de la margen derecha.

Así, ha precisado que son inversiones que no solo potencian el deporte, «importantísimo» y «leitmotiv» de la Consejería, dado que también contribuyen a la economía y la sociedad al favorecer la fijación de población en los territorios, con estas instalaciones que, en el caso de Badajoz y La Granadilla, es «emblemática».

Asimismo, ha continuado, «es un paso más para convertir a Badajoz en esa ciudad importante que está siendo» y que en deporte «tiene que estar a la altura de las circunstancias», como en el caso de esta inversión.

A su vez, Ignacio Gragera ha agradecido a la consejera y al director general de Deportes el «esfuerzo» que han hecho para la renovación de las instalaciones de La Granadilla, «señera», «buque insignia del deporte en la ciudad», especialmente en el indoor, y en la que tras su inauguración en 1992 actualmente acomete un «profundo» proceso de renovación gracias a esta subvención de 400.000 euros de la Junta, por la que se cambia el parqué, la sillería o la megafonía para que «luzca más moderna», y ante lo que están «muy contentos» y «muy agradecidos».

Del mismo modo, ha indicado que siguen colaborando en la mejora de las infraestructuras municipales como en el caso de La Granadilla, y que también lo han hecho con la creación de diferentes infraestructuras deportivas que han terminado con los campos de tierra en la ciudad en los últimos años, ante lo que ha recordado que han «transformado», «también gracias a la Junta», el campo de fútbol de Cerro de Reyes.

«En definitiva, creo que la ciudad de Badajoz ha sufrido un antes y un después en estos últimos años en cuanto a la calidad y cantidad de infraestructuras deportivas», ha concluido, y el objetivo es intentar que la gente siga haciendo deporte y que lo haga «en las mejores condiciones posibles».