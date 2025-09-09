Así será este año el Día de la Bicicleta en Badajoz Las inscripciones y recogida de dorsales se podrán realizar desde este martes hasta el 27 de septiembre en los centros Carrefour

Miriam Rubias Martes, 9 de septiembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

El 38º Día de la Bicicleta de Badajoz se celebrará el próximo 28 de septiembre. La salida será desde el centro comercial del Carrefour en la carretera de Valverde a las 10.30 horas hasta llegar a la tienda en Valdepasillas.

Las inscripciones y recogida de dorsales se podrán realizar a partir de este martes, 9 de septiembre, en los puntos de atención al cliente situados en los centros Carrefour de Badajoz hasta las 14.00 horas del sábado, 27 de septiembre.

En esta jornada promovida por la Fundación Municipal de Deportes y Carrefour se podrá colaborar con el banco de alimentos durante el periodo de inscripción o el mismo día de prueba.

La fundación organizadora recuerda que los niños no podrán realizar el recorrido en triciclos. Además, el casco es recomendable para todos los participantes y obligatorio para los menores de 16 años. Por otro lado, no se podrá rebasar en ningún momento al personal de la organización que irá en cabeza, se debe tener en cuenta el ánimo participativo de la prueba y no competitivo.

Todos los participantes estarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes. Asimismo, un servicio de ambulancias y un coche escoba acompañarán a los ciclistas durante el recorrido.

Recorrido

La concentración será a partir de las 10.00 horas en el parking del centro comercial Carrefour de la carretera de Valverde.

Los ciclistas realizarán un recorrido total de 5,5 kilómetros. Pasarán por la avenida Marcelo Nessi, siguiendo por Jaime Montero de Espinosa, Sinforiano Madroñero, calle Godofredo Ortega Muñoz, Tomás Romero de Castilla, Doroteo Morales y Santarem. Pedalearán por el Paseo Fluvial, el paso inferior del Puente Real, la explanada del mercadillo, y seguirán por la calle Emigrante Pacense, la avenida Príncipe de Asturias y José María Alcaraz.

El final del trayecto será la entrada al centro comercial Carrefour de Valdepasillas y se hará por la calle Gaspar Méndez.

Sorteo de regalos

Después de pedalear, a todos los participantes se les entregará a la llegada una camiseta conmemorativa, un botellín de agua y una pieza de fruta. Además, habrá un gran sorteo de regalos. Se recuerda entregar el dorsal a la llegada para participar en el sorteo.

Para optar a los premios del sorteo será necesario que los participantes realicen el recorrido completo en su bicicleta y estén inscritos con anterioridad.

Habrá que entregar el dorsal para optar a los premios pero no se recogerá aquel que lleve algún distintivo, como cordones de colores o pegatinas.

No se entregará ningún premio a otra persona o familiar que no sea la persona que se corresponda con el dorsal premiado, por lo que tendrá que estar presente en el momento del sorteo.

Los agraciados deberán presentar obligatoriamente su documento nacional de identidad para recoger el premio y poder comprobar sus datos.

Consejos

Los organizadores aconsejan llevar una vestimenta cómoda y ligera y desayunar fuerte y al menos una hora y media antes de la prueba. Si se lleva bidón, llenarlo de agua con dos cucharadas de azúcar. También mantener la distancia prudencial con el resto de los participantes, reparar la bicicleta antes de tomar la salida y respetar siempre las normas de seguridad.

Temas

Carrefour

Badajoz