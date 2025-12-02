HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un operario repara el firme de una avenida este verano. HOY
Badajoz

El Ayuntamiento busca empresa para evitar baches, arreglar aceras y conservar las señales

Gragera saca a concurso el nuevo servicio de 'mantenimiento de viales públicos' por 9,7 millones de euros y una duración de cuatro años

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:34

Comenta

Ni un bache en la calle, ni una señal de tráfico doblada ni una papelera rota. Es el objetivo del nuevo servicio de mantenimiento ... de viales públicos, que el Ayuntamiento de Badajoz acaba de sacar a concurso por 9,7 millones de euros con impuestos incluidos y una duración de cuatro años. El coste anual rondará los 2,5 millones de euros, aunque el importe final está aún por determinar en función de la empresa que se quede con el contrato.

