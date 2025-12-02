El Ayuntamiento busca empresa para evitar baches, arreglar aceras y conservar las señales

Ni un bache en la calle, ni una señal de tráfico doblada ni una papelera rota. Es el objetivo del nuevo servicio de mantenimiento ... de viales públicos, que el Ayuntamiento de Badajoz acaba de sacar a concurso por 9,7 millones de euros con impuestos incluidos y una duración de cuatro años. El coste anual rondará los 2,5 millones de euros, aunque el importe final está aún por determinar en función de la empresa que se quede con el contrato.

El Consistorio publicó este lunes la licitación de este servicio, que no existía como tal en años anteriores en un contrato plurianual. La novedad aparecía en los presupuestos de 2025.

Se trata de un paso más en la externalización de servicios por la que el alcalde, Ignacio Gragera, opta para la gestión del día a día. Hace poco sacó a concurso la grúa, que también por primera vez se contrata a una empresa privada. Con estos contratos, el alcalde busca sobre todo reducir los tiempos de respuesta ante los improvistos que surjan, mejorar la atención a los ciudadanos y reducir el coste. Así aparece en el pliego de condiciones que rige el concurso.

El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, explica que se trata de un complemento al servicio de Vías y Obras. «No tiene sentido pensar que esta delegación tiene capacidad para atender el mantenimiento de una ciudad de 150.000 habitantes. Todas las ciudades de tamaño mediano y grande tienen un contrato de este tipo y nos hemos dado cuenta que mejor que contratos de obras puntuales como hacíamos hasta ahora es optar por uno de mantenimiento que pueda atender todas las necesidades durante todo el año».

«Este contrato se destina a reparar las baldosas sueltas y el asfalto que termina siendo un bache» Carlos Urueña Concejal de Vías y Obras

El concejal aclara que no se trata de realizar obras nuevas ni reformas completas como las que ahora se realizan en la plaza de Portugal, sino de obras de mantenimiento. «Es para reparar las baldosas sueltas, el asfalto que termina teniendo un bache».

Este contrato no asumirá los que el Ayuntamiento ha estado realizando los últimos años para asfaltado y que suelen rondar el millón de euros. Estos determinan las calles a reparar y abarcan las vías completas, pero este nuevo no especifica calles. Se trata, en definitiva, de reparar los problemas que vayan surgiendo. «Todo es complementario».

Objetivos: conservar el pavimento y el firme urbano

Los cometidos de la empresa son conservar el pavimento y firme urbano, optimizar la seguridad en los desplazamientos, eliminar barreras urbanísticas (rebajar bordillos en los pasos de peatones por ejemplo), reducir los tiempos de espera en las actuaciones de conservación, mejorar la calidad de los viales y minimizar el coste de la conservación para la ciudad. También, prestar una atención rápida que en muchas ocasiones no se puede atender por los horarios de los funcionarios.

Y, con todo ello, paliar una de las deficiencias que más críticas acarrean entre los ciudadanos. Las intensas lluvias de la última primavera provocaron grietas por toda la ciudad que el Ayuntamiento tardó semanas en reparar. Entre otras cosas porque solo tenía una unidad destinada a ello.

El ámbito de actuación será Badajoz y sus pedanías, así como las parcelas municipales no edificadas. Es decir, que la empresa se encargará prácticamente de las calles de la ciudad. Las interesadas tienen hasta el 29 de este mes de diciembre.

Número de teléfono 24 horas, 22 personas y nuevos camiones

La adjudicataria deberá habilitar un número de teléfono para atender emergencias fuera del horario laboral durante 24 horas y debe disponer de un retén formado por un oficial y un operario para señalizar las incidencias que surjan. El contrato determina los plazos para atender las obras en función de sus características y marca un máximo de cuatro horas para las más urgentes.

La plantilla estará formada por un mínimo de 22 personas. El Ayuntamiento, además, designará a un inspector viario que tendrá que ofrecer un trato afable a los ciudadanos, según el pliego.

La empresa también debe aportar cuatro camiones de distintas características, tres furgonetas, dos vehículos, dos retroexcavadoras y otros medios como máquinas de asfaltado, compactadores, fresadoras... Y disponer del material que más van a requerir los operarios para el día a día, desde las baldosas más comunes en Badajoz hasta mil vallas de distintas medidas y 200 barreras 'new jersey' de plástico.