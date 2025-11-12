Solo dos empresas optan a gestionar la grúa municipal de Badajoz

La privatización del servicio de grúa municipal en Badajoz está más cerca. La mesa de contratación ya ha abierto las ofertas y solo dos ... empresas optan a ocuparse de este trabajo en la ciudad. La que finalmente sea contratada tendrá que aportar cuatro vehículos de este tipo.

El Ayuntamiento de Badajoz inició el proceso para privatizar la grúa municipal el pasado mes de octubre. Invertirá 1,1 millones de euros los próximos dos años para que una empresa privada asuma esta tarea que hasta ahora dependía de operarios incluidos en la Policía Local.

Las dos empresas interesadas son Grúas Eugenio y Arteo Servicios Urbanos. La mesa de contratación abrió sus propuestas el pasado 5 de noviembre y dio tres días a la segunda empresa para subsanar la ausencia de un documento en su propuesta.

Si la empresa aportó la documentación necesaria, la mesa tendrá que dar el siguiente paso, evaluar y puntuar las propuestas y elegir la mejor posicionada. Luego contarán con un plazo de 15 días para formalizar el contrato siempre y cuando no haya reclamaciones. Es decir, a final de año la ciudad podría contar con su nuevo servicio de grúa.

Así será el servicio de grúa

El contrato estará vigente dos años y la empresa contratada tendrá que aportar cuatro grúas, un remolque y una furgoneta auxiliar.

El contrato incluye «la retirada y custodia de aquellos vehículos que pudieran estar incursos en alguna infracción así como el refuerzo en diferentes celebraciones de la ciudad», según el pliego de condiciones.

Además de la tarea habitual, la empresa responsables también tendrá que ocuparse del depósito, almacenamiento, transporte, colocación, vallado y señalización cuando sea necesaria. Badajoz cuenta con dos depósitos para vehículos retirados, uno pequeño junto a la comisaría de la Policía Local en Valdepasillas y uno más amplio en la frontera de Caya.

Además de la flota requerida, el Ayuntamiento también exige que la concesionaria cuente con el personal necesario. En concreto un encargado, dos administrativos de depósito, siete gruistas y la contratación de refuerzos en celebraciones como la Cabalgata de Reyes, Carnaval, Semana Santa, pruebas deportivas y otros eventos.

Tras anunciar este contrato la concejal de la Policía Local, Gema Cortés, indicó que el objetivo fundamental es mejorar la seguridad vial en la ciudad. «El objetivo es seguir mejorando el tráfico en nuestra ciudad y dar de este modo un servicio de calidad a todos los vecinos que lo requieran. Con este servicio podremos retirar con más rapidez los vehículos mal estacionados o que supongan un problema para la circulación y garantizar su custodia en el depósito con todas las garantías».