HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Suspendido el Mercado Medieval de Cáceres
Imagen antigua de las grúas municipales. HOY

Solo dos empresas optan a gestionar la grúa municipal de Badajoz

El servicio pasará a estar privatizado con cuatro vehículos de este tipo

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:22

Comenta

La privatización del servicio de grúa municipal en Badajoz está más cerca. La mesa de contratación ya ha abierto las ofertas y solo dos ... empresas optan a ocuparse de este trabajo en la ciudad. La que finalmente sea contratada tendrá que aportar cuatro vehículos de este tipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos intervienen para abrir un piso en Cáceres donde había un hombre muerto
  2. 2 La Aemet avisa de un nuevo temporal: la borrasca Claudia obliga a activar los avisos por lluvia y viento en Extremadura
  3. 3 Óscar Fernández encabezará la candidatura de Vox a las elecciones del 21 de diciembre
  4. 4

    Medio Ambiente aprueba la autovía A-81 entre Badajoz y Zafra
  5. 5 Los Javis se separan tras trece años de relación
  6. 6 Alfonso Gallardo dará nombre a la calle en la que nació en Jerez de los Caballeros
  7. 7 Empieza a normalizarse el reparto de paquetes en Badajoz: «El fin de semana hemos entregado 950 envíos»
  8. 8

    La Junta confirma ocho focos de gripe aviar en aves silvestres de Extremadura
  9. 9 El escritor extremeño Javier Cercas desmiente la versión del rey Juan Carlos de sus memorias
  10. 10 Herido un joven con traumatismos tras una accidente deportivo en Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Solo dos empresas optan a gestionar la grúa municipal de Badajoz

Solo dos empresas optan a gestionar la grúa municipal de Badajoz