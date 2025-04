El sistema municipal de alertas recibe avisos sobre 30 baches en dos meses

Una sola unidad municipal atiende incidencias en el firme

El Ayuntamiento solo dispone de un equipo para reparar los baches que surgen de forma cotidiana. Aunque está formada por más operarios, habitualmente solo dos están dedicados a ello. Los socavones que reparan son pequeños, de hasta un metro cuadrado, y la solución que dan es provisional, dado que se repara con aglomerado en frío. Y, además, deben evitar actuaciones en días de lluvia.

Ante la escasez de personal para arreglar el asfalto, el Ayuntamiento contrata las campañas a empresas de la ciudad. El último contrato que adjudicó en abril de 2024 a Senpa está ya terminado y el nuevo es más amplio, dado que incluye acerados y señales viales. Esto implica que es más cuantioso y atractivo para las empresas. Llega a los 2,5 millones de euros.

Este no ha salido a concurso, y de momento va a tardar. Hasta que el presupuesto municipal no esté aprobado definitivamente a finales de este mes o principios de mayo, no puede licitarse. Cuando las cuentas tengan luz verde, los distintos servicios municipales enviarán al área de Contratación muchos proyectos, por lo que tampoco será inmediato.

Por sus características, la tramitación de este contrato de mantenimiento de viales requerirá un mínimo de tres meses. En tal caso, se puede adjudicar a inicios de verano si no encuentra obstáculos habituales, como recursos de empresas.