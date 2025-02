¿Es eficaz repetir curso?

Marta Fdez. Vallejo Viernes, 21 de abril 2023, 00:09 Comenta Compartir

La repetición de curso de un chaval suele ser motivo de drama familiar. Se asume como un fracaso del alumno, por falta de capacidad o ... porque no se ha esforzado. Pero esta situación tiene muchos matices, no es blanco o negro. Mientras que la postura de las administraciones es que se produzcan el mínimo de repeticiones ya que se ha convertido en un indicador de la salud educativa en un país, docentes y pedagogos reconocen que, en casos puntuales como falta de madurez en el desarrollo o problemas de aprendizaje, puede ser una vía útil para que el estudiante no se quede descolgado y continúe sus estudios con éxito.

La polémica ha saltado a los medios de comunicación en los últimos días. Los datos publicados por el Ministerio de Educación reflejan que las repeticiones han aumentado en los dos últimos cursos y se han colocado en niveles anteriores a la pandemia. La enseñanza a distancia que impuso el covid se tradujo en una reducción de la cifra de alumnos que se quedaban atrás –las evaluaciones fueron continuas, con más trabajos que exámenes tradicionales...–, pero ahora vuelven a subir de manera notoria. El curso pasado la tasa pasó en Primaria del 1,2% al 2,1%; en la ESO, del 4,2% al 7,6%; y en Bachillerato, del 3,4% a casi el 7%. Esto es, el incremento osciló entre el 75% y más del 100%, según la etapa educativa. Y la mitad de las comunidades recuperaron niveles parecidos a los de antes de la pandemia. El repunte se ha registrado a pesar de que la nueva ley educativa en vigor, la Lomloe, establece que la repetición de curso debe ser «un recurso excepcional» y no la vincula a un número determinado de asignaturas suspendidas, sino que lo deja a criterio del equipo docente. No es un problema aislado. Si tenemos en cuenta toda la trayectoria académica, en España cerca del 30% de los estudiantes repite algún curso desde Primaria a Bachillerato. Una medida poco habitual en Europa. En Finlandia se hace en circunstancias muy excepcionales, mientras que en Inglaterra la escuela no puede solicitar que el estudiante repita si los padres se oponen. Una nueva «oportunidad» Cada escolar con dificultades de aprendizaje «es un caso único que hay que analizar y buscar soluciones» pero, en muchas ocasiones, la repetición es «inevitable», valora la psicopedagoga y docente Marga Santamaría. Aclara que, en todo caso, «si los profesores aconsejan repetir a un alumno es porque piensan que será lo mejor para su futuro académico» y señala que la decisión siempre se toma de acuerdo con las familias. No lo considera un drama. Ese año de repetición puede ser «una nueva oportunidad de adquirir las capacidades, afianzar conocimientos y lograr el desarrollo madurativo imprescindible para lograr el éxito académico. Yo he visto ese tipo de casos de éxito entre mis alumnos», señala. «Además, no tiene que suponer una problema de pérdida de confianza del niño o de integración en el nuevo grupo si el docente sabe gestionar el aula. Qué mejor chute de autoestima que verse capaz de superar el curso y seguir el ritmo de la clase», incide la psicopedagoga. «No mejora» Pero entre los expertos hay muchas voces críticas. «La repetición es menos eficaz para mejorar el rendimiento académico de lo que habitualmente cree el profesorado y la sociedad. Las investigaciones más recientes, simplemente, no muestran efectos educativos significativos, ni positivos ni negativos. Todo parece indicar que no sirve para mejorar el rendimiento ni la maduración y el desarrollo personal de los estudiantes», advierte el profesor de Educación en la Universidad de Oviedo, Rubén Fernández Alonso. Pone encima de la mesa la situación de desigualdad que esconde:las repeticiones afectan mucho más a los estudiantes de bajo nivel socioeconómico. «Diversos estudios muestran que tienen tres veces más probabilidades de repetir que los de un entorno acomodado», señala el experto. Yde segregación: puede estigmatizar al alumno para toda su trayectoria, colocarle la etiqueta de 'repetidor'. 30% de los alumnos españoles repite algún curso a lo largo de su trayectoria académica. Los casos han crecido hasta niveles de antes de la pandemia. Además es una medida muy costosa para las arcas públicas En el curso 2019-2020 repitieron 234.500 estudiantes de diferentes etapas educativas en España. Esto supuso un coste de 1.500 millones de euros, lo que equivale al 6,2% del gasto público destinado a la educación obligatoria. Entonces, ¿cuál es la opción más sensata? Si repetir implica volver a estudiar lo mismo, a afrontar los mismos contenidos y con las mismas metodologías no tiene sentido, coinciden los expertos. Entre las medidas más efectivas –que deben exigir las familias– figuran el «apoyo académico individualizado» para el escolar, «intervención en el aula destinada a evita la segregación» de estos alumnos o garantizar unos sistema de evaluación «objetivos» que valoren las competencias más que los contenidos, señala el profesor. Y, ante todo –coinciden los docentes–, la detección temprana de las dificultades de aprendizaje y el refuerzo escolar desde Infantil.

