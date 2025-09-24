Sanidad aclara: no hay pruebas de que el paracetamol en el embarazo cause autismo en los niños Después de que Trump haya afirmado, contra toda evidencia científica, que el paracetamol y las vacunas generan autismo, la Aemps ha lanzado un importante comunicado

Donald Trump ha vuelto a poner en el centro del debate a las vacunas y al paracetamol durante el embarazo, relacionándolos sin pruebas con el autismo infantil. Sus declaraciones; «no consuman Tylenol, no se lo den a los niños», no tienen respaldo en la evidencia científica ni en la posición de las agencias reguladoras. Ahora la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) insiste en que no existe una relación causal entre el uso de paracetamol en embarazadas y el autismo en los niños, aunque recuerda que debe usarse siempre en la dosis más baja y durante el menor tiempo posible.

La FDA, por su parte, acaba de anunciar que incluirá en la información del fármaco la posible asociación con trastornos del neurodesarrollo, aunque subraya que no hay pruebas concluyentes y que tratar la fiebre en el embarazo sigue siendo necesario en muchos casos.

El prospecto del Paracetamol

La sección 4.6 recoge las recomendaciones de su uso en casos de embarazo y lactancia. «Si es necesario, puede utilizarse durante el embarazo. Debe utilizar la dosis más baja posible que reduzca el dolor o la fiebre y utilizarlo el menor tiempo posible. Contacte con su médico si el dolor o la fiebre no disminuyen o si necesita tomar el medicamento con más frecuencia», puede leerse.

En la ficha técnica, aparece, en el apartado de 'fertilidad, embarazo y lactancia': «Una gran cantidad de datos en mujeres embarazadas indican la ausencia de toxicidad fetal/neonatal o malformaciones congénitas. Los estudios epidemiológicos sobre el desarrollo neurológico de niños expuestos a paracetamol en el útero muestran resultados no concluyentes. Si es clínicamente necesario, puede utilizarse paracetamol durante el embarazo, pero debe usarse la dosis mínima eficaz durante el menor tiempo posible y con la menor frecuencia posible«.

Actualmente, no existe nueva información para modificar estas recomendaciones. Por tanto, explican, «como ocurre con todos los medicamentos, la EMA y las autoridades nacionales competentes de la UE, entre ellas la Aemps, supervisan de forma continua la seguridad de los medicamentos que contienen paracetamol». En caso de que se identificara nueva información que modificase el balance beneficio-riesgo o las condiciones de uso, la Aemps lo comunicaría a través de sus canales habituales.

Información de la Aemps para mujeres embarazadas y ciudadanía

- El paracetamol puede utilizarse durante el embarazo siguiendo siempre las instrucciones del prospecto, utilizando la dosis más baja posible que reduzca el dolor o la fiebre y durante el menor tiempo posible.

- Si tiene dudas sobre cómo tratar la fiebre o el dolor durante el embarazo, si estos síntomas no disminuyen o si necesita tomar el medicamento con más frecuencia, consulte con su profesional sanitario.