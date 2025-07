¿Dónde se tiran los medicamentos? Esto es lo que deberías hacer con ellos, según los expertos

Irene Toribio Domingo, 27 de julio 2025, 08:58 | Actualizado 09:05h. Comenta Compartir

Si abres tu botiquín, seguro que tienes medicamentos caducados, envases vacíos o antibióticos que ya no usas. Pues tirarlos a la basura o al desagüe no solo está prohibido, sino que puede dañar el medioambiente. En España, el reciclaje de medicamentos debe hacerse de forma específica a través del punto SIGRE, disponible en miles de farmacias. Desde la Unión de Consumidores de Extremadura han lanzado una advertencia sobre cómo revisar tu botiquín correctamente, qué medicamentos se pueden reciclar, cuáles no, y cada cuánto tiempo debes hacerlo, según los expertos. Descubre qué hacer con los medicamentos caducados, cómo conservarlos bien, y por qué es clave revisar tu botiquín al menos dos veces al año para evitar riesgos para tu salud y la del planeta.

Lo que deberías hacer con tu botiquín, según los expertos

Todos los medicamentos se pueden reciclar. No importa el formato en el que vengan, es decir, pastillas, jarabes… Sin embargo, al tratarse de productos especiales, no deben mezclarse con la basura orgánica doméstica o tirarse por el desagüe, ya que deben de gestionarse de manera específica. Así lo explican desde la Ucex, asegurando que los especialistas recomiendan revisar el botiquín de casa al menos dos veces al año y apartar, en una caja o bolsa aparte, todos aquellos medicamentos que ya no sirvan. Por ejemplo, la típica caja de paracetamol que se ha ido usando y se ha quedado vacía.

Qué hacer con los medicamentos caducados

Como los envases vacíos no se pueden depositar en la basura de casa, ya que al haber estado en contacto con medicamentos pueden contener particular adheridas, necesitan ser depositados en un contenedor especial. ¿Dónde? En los puntos SIGRE.

Qué es SIGRE

En España, el responsable del reciclaje de medicamentos domésticos es el Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases, más conocido como SIGRE. Esta organización sin ánimo de lucro trabaja en colaboración con laboratorios farmacéuticos, distribuidores y farmacias, con el objetivo de gestionar de forma segura y sostenible los restos de medicamentos y sus envases que provienen de los hogares.

Una vez que hayas reunido los medicamentos que ya no necesitas, debes llevarlos a una de las más de 20.000 farmacias que disponen de contenedor SIGRE. Allí podrás depositarlos de forma adecuada para que reciban el tratamiento correspondiente.

Si tienes dudas sobre qué productos se pueden reciclar o cuáles deben desecharse por otra vía, lo ideal es consultar directamente con el farmacéutico. Y recuerda: siempre que sea posible, entrega los medicamentos con su envase original y prospecto, ya que esto facilita enormemente su identificación y correcta clasificación en el proceso de gestión de residuos.

Medicamentos que puedes reciclar según la Ucex

- Medicamentos que ya no necesites. Por ejemplo, el antibiótico que te recetaron hace semanas para una infección y cuyo tratamiento ya has acabado.

- Medicamentos que no tienen el prospecto o el envase original, ya que pueden llevar a confusión a la hora de usarlos.

- Medicamentos que no se hayan conservado adecuadamente, por ejemplo por haberlos dejado expuestos al sol o a una elevada humedad.

Además, hay otro tipo de materiales sanitarios que no se deben reciclar con los medicamentos, como son los termómetros, las radiografías, las agujas, las gasas u objetos cortantes, entre otros. Éstos se deben depositar en los «Puntos Limpios» de reciclaje. Suelen estar gestionados por las comunidades autónomas.

Qué hacen con los medicamentos reciclados desde SIGRE

Los residuos de medicamentos depositados en el punto de reciclaje son retirados y enviados a la Planta de Tratamiento de Envases y Residuos de Medicamentos de SIGRE. En esas instalaciones se separan y clasifican los envases por sus materiales, y los residuos de medicamentos por su tipología:

- Los envases se clasifican por materiales (cartón, papel, vidrio, plástico,…) y se envían a su posterior reciclado por empresas especializadas.

- Los medicamentos no peligrosos se usan para recuperar energía. Es decir, se destruyen por combustión y se utilizan como combustible en instalaciones industriales o para producir energía eléctrica.

- Los medicamentos peligrosos se entregan a un gestor especializado para su destrucción.