Alerta sanitaria

Retiran un lote de galletas Fontaneda: podrían contener metal

Sanidad alerta de la retirada de un lote específico de unas conocidas galletas distribuidas en distintas ciudades de España

Irene Toribio

Irene Toribio

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:42

Mondelēz International ha decidido retirar de forma preventiva uno de los lotes de las galletas Fontaneda Pims 150g Naranja tras identificar la posibilidad de que algunas unidades de un lote específico pudiesen contener partículas metálicas. La propia empresa confirma que esta situación afecta únicamente a un lote distribuido y que el resto de productos de Fontaneda de Mondelēz España no están afectados.

En cualquier caso, y atendiendo a la política de la empresa de priorizar la seguridad de sus consumidores, se han adoptado las medidas de prevención necesarias en coordinación con las autoridades y solicitado la retirada preventiva de todas las galletas de este único lote afectado.

Comprueba si tienes el lote afectado

Se trata del lote OHT1153212 de las galletas FONTANEDA PIMS 150G NARANJA con fecha de consumo preferente 30/04/2026 y código de barras 7622201639815.

La compañía incluye la información completa de descripción del lote de producto afectado:

Producto:Galletas FONTANEDA PIMS 150G NARANJA

Fecha de consumo preferente: 30/04/2026

Número de lote: OHT1153212

Código de barras: 7622201639815

El producto ya ha sido retirado respondiendo a una medida preventiva, puesto que «para Mondelēz International la seguridad de los consumidores y la calidad de sus productos es su máxima prioridad», apuntan desde la compañía.

Desde Sanidad confirman que la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco, pero no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. Desde la Aesan se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.

