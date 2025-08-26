Las autoridades sanitarias lo confirman: Ozempic y Wegovy podrían causar ceguera súbita

Irene Toribio Martes, 26 de agosto 2025, 11:20 Comenta Compartir

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ya advirtió en enero de 2025 de la posible relación entre la falta de visión y los fármacos compuestos por semaglutida, como Ozempic y Wegovy. Y ahora se confirma. El pasado miércoles, 20 de agosto, las autoridades sanitarias europeas confirmaron que estos medicamentos están asociados a una complicación ocular conocida como neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NOIANA).

Esta condición ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia el nervio óptico se ve interrumpido, provocando ceguera súbita. Aunque es rara, se ha convertido en la segunda causa más común de ceguera del nervio óptico, solo detrás del glaucoma. Y las autoridades sanitarias piden que se incluya entre sus efectos secundarios

El estudio corrobora lo que ya advirtió la Aemps

La preocupación surgió tras dos estudios realizados en Dinamarca, que señalaron a estos fármacos como posibles desencadenantes de NOIANA. Los resultados mostraron que los pacientes con diabetes tipo 2 tratados con semaglutida podrían tener hasta cuatro veces más riesgo de sufrir ceguera súbita, mientras que quienes la toman para tratar la obesidad podrían enfrentar hasta siete veces más riesgo.

En respuesta, el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC) analizó los datos para confirmar o descartar estas sospechas. Finalmente, las autoridades sanitarias europeas confirmaron el riesgo y ordenaron que la pérdida súbita de visión se incluya como efecto secundario de estos medicamentos.

La evaluación, que ha llevado meses, incluyó datos de ensayos clínicos, reportes de sospechas de reacciones adversas y publicaciones científicas. La conclusión: el uso de semaglutida está vinculado con un riesgo muy poco frecuente, pero significativo, de sufrir esta condición ocular. La frecuencia estimada es de un caso por cada 10.000 pacientes tratados durante un año.

Según informaba la AEMPS, «la semaglutida puede causar una enfermedad ocular llamada neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NOIANA), que puede provocar pérdida de visión sin dolor», por lo que aconsejaba a las personas tratadas con este fármaco consultar inmediatamente al médico si se experimentase un «empeoramiento rápido de la visión».

