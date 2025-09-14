En este rincón a dos horas de Badajoz puedes vivir en un molino con imponentes vistas al mar y a un castillo Se vende un lugar mágico para vivir: un antiguo molino completamente restaurado con impresionantes vistas al mar y a un castillo

En un tranquilo rincón de la costa portuguesa, a poco más de dos horas de Extremadura, se encuentra un lugar donde la historia y la naturaleza se dan la mano. Un antiguo molino, restaurado con mimo y delicadeza para convertirlo en un hogar, ofrece vistas impresionantes al mar, al castillo y al pintoresco pueblo de Sesimbra, así como a las montañas de la sierra da Arrábida. Y ahora puedes vivir en él.

Este molino, ahora vivienda a la venta, cuenta con cuatro plantas, todas ellas con terraza en la que disfrutar de unas impresionantes vistas al mar. Salón, cocina, cinco habitaciones y tres baños. Además, la terraza superior, que bordea todo el molino, ofrece impresionantes vistas 360º que ya te adelantamos no dejan a nadie indiferente.

Se encuentra a solo 32 km de Lisboa, 227 de Badajoz y unos 314 de Cáceres. Está a la venta por 620.000 euros y aquí cada planta y cada terraza, parece invitar a detener el tiempo y disfrutar de la luz, la brisa marina y la serenidad de un paisaje que se extiende hasta donde alcanza la vista.

