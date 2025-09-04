HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Vivienda

A la venta la finca que permite disfrutar de las mejores vistas del Alentejo en un entorno único

Ubicada en el corazón del Alentejo, esta finca ofrece tranquilidad y proximidad a Évora y Lisboa

Judit Molina

Judit Molina

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:32

El mercado inmobiliario del Alentejo portugués sigue ganando interés entre compradores españoles, debido a la cercanía geográfica y a la calidad de vida que ofrece la región vecina. El encanto rural, la tranquilidad del campo y la posibilidad de invertir en propiedades únicas convierten esta zona en un destino atractivo tanto para residencia habitual como para segunda vivienda.

A solo 50 kilómetros de Évora y 200 kilómetros de Lisboa, se encuentra el Monte de Vale Clara, una propiedad idílica que reúne todo el encanto de un tradicional monte alentejano.

La finca cuenta con 1,15 hectáreas (11.500 m²) de terreno y una vivienda principal en excelentes condiciones. La casa dispone de cuatro dormitorios (dos en suite), amplio salón con chimenea, comedor, cocina, despensa y un baño adicional.

En la parte más alta de la parcela se sitúan una piscina con porche y cocina exterior, desde donde se pueden contemplar espectaculares vistas del paisaje alentejano. Además, la propiedad dispone de electricidad y pozo de agua, lo que garantiza plena autonomía.

Ubicación y precio

La localización es otro de sus atractivos, al encontrarse cerca de la presa de Lucefecit y del embalse de Alqueva, uno de los mayores de Europa, perfecto para actividades de ocio y naturaleza.

Con respecto al precio de venta de esta propiedad en el Alentejo es de 715.000 euros, una cifra que refleja el valor de un enclave único en el campo portugués, con todo el encanto rural y el confort necesario.

