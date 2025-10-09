Nuevo recorte en las nóminas: descubre por qué caerá tu sueldo a partir de 2026 El ajuste podría suponer hasta unos 95 € anuales para los sueldos más altos

El año 2026 iniciará con un cambio que afectará a las nóminas de todos los trabajadores, independientemente de su nivel de ingresos o categoría profesional. El objetivo es claro: reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social o 'hucha de las pensiones'.

Este ajuste, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), fue aprobado en el Real Decreto-ley 2/2023, que regula la reforma de las pensiones propuesta por el Gobierno en el Plan de Recuperación acordado con Bruselas.

¿Qué es el MEI?

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) es una retención que se aplica en las nóminas de los trabajadores y que sirve para reforzar la 'hucha de las pensiones'. Como sucede con otras retenciones y cotizaciones, una parte del MEI cae sobre la empresa y otra en el trabajador.

Este tributo no se da en un pago único, sino que se aplica mensualmente e irá subiendo progresivamente cada año hasta 2029 y, en un principio, permanecerá estable desde entonces hasta 2050 si se cumplen los objetivos propuestos.

Esta cotización extra es de carácter obligatorio para todos aquellos trabajadores que coticen por contingencia de jubilación, sin importar el nivel de ingresos, pero siendo proporcional a estos. A medida que sea más alto el sueldo, el porcentaje será mayor aunque hay un máximo: el tope se sitúa en una deducción anual de 95 euros.

¿Cómo se calcula?

En el año 2026, según la senda prevista, el porcentaje pasará de ser del 0,80% de la base salarial al 0,9%. De esta cantidad, el trabajador asumirá el 0,15% y la empresa el 0,75% resante para completar el total previsto de este año.

El cambio se aplicará de forma automática y el objetivo es llegar a 1,20% en 2029, siendo el 1% de retención para la empresa y el 0,20% para el trabajador.

