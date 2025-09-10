HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manu Cecilio

Las mujeres se jubilan 10 meses más tarde y con un 30% menos de pensión

Las nuevas jubilaciones reducen a la mitad la brecha de género en las nóminas de las personas jubiladas

José A. González

José A. González

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:59

Por definición, la pensión de jubilación es un derecho de todos los trabajadores a percibir una prestación económica vitalicia al finalizar total o parcialmente su ... vida laboral, siempre que cumplan los requisitos mínimos establecidos. Sin embargo, su cuantía varía en función de los años cotizados y del género del cotizante. En el caso de las mujeres, la pensión se sitúa un 30,4% por debajo de la que perciben los hombres y, además, ellas se jubilan de media diez meses más tarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo de Extremadura que la Guía Michelin califica como «joya gastronómica»
  2. 2 La Policía Nacional descubre 513 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial en una nave de Mérida
  3. 3 Cambio de hora 2025: qué día pasamos al horario de invierno en España
  4. 4 El pueblo de Extremadura que aspira a convertirse en destino rural del año
  5. 5

    Denuncian al Ayuntamiento de Don Benito por un supuesto plagio
  6. 6 Cuatro heridos tras sufrir un accidente de tráfico en el tramo en obras de la A-5 a su paso por Mérida
  7. 7 Mercadona estrena sección en 12 supermercados este septiembre, incluyendo uno en Extremadura
  8. 8

    El pacense que captura los gigantes del Guadiana
  9. 9 Nuevas restricciones para fumadores: estos son los espacios donde ya no se podrá fumar
  10. 10 El Cupón Diario de la ONCE reparte 175.000 euros Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las mujeres se jubilan 10 meses más tarde y con un 30% menos de pensión

Las mujeres se jubilan 10 meses más tarde y con un 30% menos de pensión