Mercadona ya tiene fecha de apertura de su primera tienda en Lisboa

La cadena de supermercados española abre su primer establecimiento en la capital lusa

Irene Toribio

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:32

Mercadona abrió su primera tienda en Portugal el 2 de julio de 2019 en la cuidad de Vila Nova de Gaia, en Canidelo (Porto). En ese mismo año, la compañía abrió otras nueve tiendas, sitas en los distritos de Porto, Aveiro y Braga. Seis años después, la cadena de supermercados valenciana cuenta ya con más de 60 establecimientos en el país vecino además de dos bloques logísticos ubicados en Póvoa de Varzim y Almeirim.

Entre los nuevos establecimientos que la empresa de Juan Roig prevé para este año se encuentra la primera apertura en la capital del país, Lisboa, y ya tiene fecha.

Cuándo abre el Mercadona de Lisboa

Después de seis años en Portugal, la marca finalmente llega a la ciudad más grande del país, y pronto con dos tiendas. La primera abrirá sus puertas el próximo 13 de noviembre, en la Alta de Lisboa. Allí la compañía también instalará una oficina corporativa que complementará a la que ya tiene abierta en Vila Nova de Gaia desde 2020, y en que la compañía tiene su sede en Portugal.

La segunda tienda se ubicará en Quinta do Lambert, en Lumiar.

Además de estas dos aperturas en la capital lusa, este 2025 Mercadona llega a Loures (Santa Iria de Azóia y Frielas), Penafiel (Milhundos), Fafe, Leiria (Vale Sepal), Matosinhos (São Gens), Palmela y Porto (Amial).

