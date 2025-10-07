Mercadona lanza sus nuevos y esperados calendarios de Adviento 2025 Mercadona presenta sus calendarios de Adviento 2025 con colecciones limitadas de cosmética que ya están revolucionando las redes

Irene Toribio Martes, 7 de octubre 2025, 10:38 Comenta Compartir

Mercadona lo ha vuelto a hacer. Si hace unos días revolucionaba el panorama cambiando el formato de su maquillaje más famoso, ahora ha anunciado el lanzamiento del producto más esperado de cada año: sus calendarios de Adviento 2025. La cadena de supermercados valenciana, conocida por la gran repercusión que generan sus lanzamientos y por convertirse rápidamente en tendencia en redes sociales, vuelve a apostar por productos que combinan maquillaje y cuidado personal.

Calendarios de Adviento 2025 de Mercadona

Las colecciones incluyen un maletín con 24 productos en formato calendario de Adviento y un buzón con 12 mini cajas de maquillaje y cuidado, disponibles únicamente durante la temporada navideña.

Maletín 24 Essenciales – Calendario de Adviento

Formato: Maletín que funciona como calendario de Adviento, con 24 compartimentos.

Objetivo: Permite descubrir un producto diferente cada día de diciembre, desde maquillaje hasta accesorios y productos de cuidado personal.

Contenido:

Maquillaje: sombras de ojos (en crema y polvo), base de maquillaje, colorete en stick, labiales líquidos y lápices de labios.

Accesorios: brochas, pinceles, borlas, esponjas y funda para esponja.

Cuidado: bálsamo labial, exfoliante de labios, prebase de sombras de ojos, limas y base para uñas.

Extras: neceser práctico para transportar los productos.

Buzón Mail Post

Formato: Caja tipo buzón que contiene 12 mini cajas, cada una con diferentes productos.

Objetivo: Ofrece un conjunto de productos de maquillaje y cuidado personal en formato «sorpresa», ideal para probar varias opciones o regalar.

Contenido:

Maquillaje: labiales líquidos mate, brillantes para labios, delineadores de labios y ojos, sombras de ojos líquidas y en polvo, paleta de sombras, colorete en crema, tinte para labios y mejillas.

Cuidado: bálsamo labial, esponja de maquillaje.

Cabe destacar que ambas colecciones son edición limitada, por lo que no forman parte del surtido fijo de Mercadona y estarán disponibles únicamente durante la temporada navideña de 2025, a la que el supermercado ya se ha adelantado.

Temas

Mercadona