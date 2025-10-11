Mercadona cambia su producto estrella y ahora es el 'snack' perfecto para comer sano La cadena de supermercados valenciana vuelve a escuchar a sus 'jefes' e incorpora un nuevo fruto seco único en el mercado

Irene Manzano Sábado, 11 de octubre 2025, 10:13

Mercadona es el líder indiscutible dentro del sector de la distribución generalista y alimentaria y para muchos se ha convertido en su 'supermercado de confianza'. Pero este título no es algo que se hayan ganado fácilmente, la compañía presente en nuestro país desde 1977, lleva demostrando durante casi 50 años un fiel compromiso de máxima calidad y mejora continua con sus clientes o 'jefes', como los llaman internamente.

Por ello, su última incorporación pretende responder a los nuevos hábitos y necesidades de los consumidores y a la evolución del mercado. Un producto innovador para quienes buscan un 'snack' práctico y accesible para una dieta equilibrada: sus nuevas almendras tostadas con sal, elaboradas por el proveedor especialista Importaco en Valencia.

Esta nueva apuesta única en el mercado refleja a la perfección el Modelo de Calidad Total de Mercadona para lograr un surtido eficiente y con una gran calidad. «Gracias a su sabor y a su punto óptimo de tueste y sal, se ha conseguido un producto muy sabroso y crujiente, ideal como aperitivo imprescindible», destaca la especialista de frutos secos de Mercadona, Cristina Córdoba.

Para quienes ya disfrutan de los frutos secos en su dieta, este nuevo producto es ideal. Además, su práctico cierre zip asegura una conservación óptima y lo convierte en un 'entrehoras' perfecto y saludable.

