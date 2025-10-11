HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Mercadona cambia su producto estrella y ahora es el 'snack' perfecto para comer sano

La cadena de supermercados valenciana vuelve a escuchar a sus 'jefes' e incorpora un nuevo fruto seco único en el mercado

Irene Manzano

Sábado, 11 de octubre 2025, 10:13

Comenta

Mercadona es el líder indiscutible dentro del sector de la distribución generalista y alimentaria y para muchos se ha convertido en su 'supermercado de confianza'. Pero este título no es algo que se hayan ganado fácilmente, la compañía presente en nuestro país desde 1977, lleva demostrando durante casi 50 años un fiel compromiso de máxima calidad y mejora continua con sus clientes o 'jefes', como los llaman internamente.

Por ello, su última incorporación pretende responder a los nuevos hábitos y necesidades de los consumidores y a la evolución del mercado. Un producto innovador para quienes buscan un 'snack' práctico y accesible para una dieta equilibrada: sus nuevas almendras tostadas con sal, elaboradas por el proveedor especialista Importaco en Valencia.

Esta nueva apuesta única en el mercado refleja a la perfección el Modelo de Calidad Total de Mercadona para lograr un surtido eficiente y con una gran calidad. «Gracias a su sabor y a su punto óptimo de tueste y sal, se ha conseguido un producto muy sabroso y crujiente, ideal como aperitivo imprescindible», destaca la especialista de frutos secos de Mercadona, Cristina Córdoba.

Para quienes ya disfrutan de los frutos secos en su dieta, este nuevo producto es ideal. Además, su práctico cierre zip asegura una conservación óptima y lo convierte en un 'entrehoras' perfecto y saludable.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El bailarín Nacho Duato ironiza sobre Badajoz para defender al hermano de Pedro Sánchez
  2. 2 La Lotería Nacional deja parte del primer y segundo premio en Extremadura
  3. 3 Herido tras la salida de vía y posterior vuelco de un camión articulado en la N-432
  4. 4 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  5. 5 Fernando Palazuelo, promotor del Hilton de Cáceres, se casa este sábado en su hotel con la actriz peruana Micaela Belmont
  6. 6 Puente del Pilar: cinco razones para quedarte en Extremadura
  7. 7

    Logrosán pone orden con un bando a la masiva llegada de caballistas que peregrinan a Guadalupe
  8. 8 Investigan por 29 incendios forestales a un camionero de transporte de ganado que circuló con la rampa desplegada
  9. 9 Despedida serena de un arquitecto discreto
  10. 10 Es oficial: el mejor pastel de nata está a solo dos horas de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Mercadona cambia su producto estrella y ahora es el 'snack' perfecto para comer sano

Mercadona cambia su producto estrella y ahora es el &#039;snack&#039; perfecto para comer sano