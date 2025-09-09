Mercadona estrena sección en 12 supermercados este septiembre, incluyendo uno en Extremadura

Irene Toribio Martes, 9 de septiembre 2025, 09:23

Mercadona se ha convertido en una de las cadenas de supermercados líderes en su sector en España, gracias a su constante innovación y a la ampliación de su oferta. Este septiembre, la compañía estrena una nueva sección en 12 de sus establecimientos, incluyendo una apertura en Extremadura, concretamente en Olivenza (Badajoz), reforzando así su presencia en todo el territorio nacional.

Se trata de su sección 'Listo para comer', un espacio donde los clientes pueden elegir entre una amplia variedad de platos recién preparados para llevar, como paella, pizzas, tortillas, ensaladas, pasta o hamburguesas. Además, en la mayoría de sus 'Listo para comer' disponen de una zona habilitada con mesas, sillas, microondas y hasta cubiertos para poder comer allí mismo.

Nuevas aperturas Listo para Comer

Estas son las tiendas que abren su sección sección este mes:

9 de septiembre

Sabadell (Barcelona) - C/ Viladomat, 195.

15 de septiembre

Barcelona (Barcelona) - C/ Veneçuela, 139.

Vigo (Pontevedra) - Avda. Madrid, 108.

Melilla (Melilla) - C/ del Marqués de los Vélez, 9.

Cieza (Murcia) - Ctra. N-301 Km. 354.

19 de septiembre

Esplugues de Llobregat (Barcelona) - C/ 8 de Març, 75.

22 de septiembre

Monòver/Monóvar (Alacant) - Ronda General Verdú.

Alhaurín de la Torre (Málaga) - Avda. de los Cortijos.

25 de septiembre

Gijón (Asturias) - Ctra. AS-II, Km-22.

29 de septiembre

Olivenza (Badajoz) - C.º del Polvorín.

Badalona (Barcelona) - C/ Seu D'urgell, 44.

30 de septiembre

Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) - Avda. Juan Carlos I, 29 (CC Las Ramblas).

Con esta propuesta, la cadena responde a una demanda creciente y continúa con su plan de lograr que todas sus tiendas Mercadona cuenten con un 'Listo para comer'.