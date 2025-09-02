Mercadona tiene el 'snack' perfecto para la vuelta al cole Este producto se ha convertido en el favorito de los clientes de Mercadona para la vuelta al cole

Judit Molina Martes, 2 de septiembre 2025, 13:40

Con la vuelta al cole a la vuelta de la esquina, muchas familias buscan meriendas prácticas, saludables y fáciles de hacer. Al mismo tiempo, los padres necesitan opciones rápidas y cómodas para sus propios descansos o para acompañar a los niños durante las actividades extraescolares.

Por eso, Mercadona propone el snack ideal para simplificar las meriendas de toda la familia.

Un snack práctico y saludable

Mercadona recomienda el snack perfecto para incluir en la mochila del cole o disfrutar en cualquier momento del día. Hablamos de la fruta de bolsillo, un producto fácil de llevar y rápido de consumir. Su formato compacto permite llevarla a cualquier lugar, desde el colegio hasta el parque o la oficina.

La fruta de bolsillo está disponible en varios sabores para adaptarse a todos los gustos:

Plátano, naranja y galleta.

Plátano, fresa, arándanos y avena.

Plátano y fresas.

Fruta variada.

Plátano y manzana.

Otros snacks de Mercadona perfectos para la vuelta al cole

Además de la fruta de bolsillo, Mercadona sugiere otros productos prácticos para completar las meriendas:

1 Cereales Mini Rellenos : dulces y fáciles de llevar, ideales para picar entre horas o acompañar con leche. 2 Palitos de pan : un snack salado que gusta tanto a niños como a adultos, perfecto para llevar fuera de casa. 3 Tortitas : disponibles con base de arroz o maíz. 4 Sticks de longaniza y pollo : cómodos y sabrosos, una alternativa rápida para complementar cualquier merienda.

