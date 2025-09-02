Mercadona tiene el 'snack' perfecto para la vuelta al cole
Este producto se ha convertido en el favorito de los clientes de Mercadona para la vuelta al cole
Martes, 2 de septiembre 2025, 13:40
Con la vuelta al cole a la vuelta de la esquina, muchas familias buscan meriendas prácticas, saludables y fáciles de hacer. Al mismo tiempo, los padres necesitan opciones rápidas y cómodas para sus propios descansos o para acompañar a los niños durante las actividades extraescolares.
Por eso, Mercadona propone el snack ideal para simplificar las meriendas de toda la familia.
Un snack práctico y saludable
Mercadona recomienda el snack perfecto para incluir en la mochila del cole o disfrutar en cualquier momento del día. Hablamos de la fruta de bolsillo, un producto fácil de llevar y rápido de consumir. Su formato compacto permite llevarla a cualquier lugar, desde el colegio hasta el parque o la oficina.
La fruta de bolsillo está disponible en varios sabores para adaptarse a todos los gustos:
-
Plátano, naranja y galleta.
-
Plátano, fresa, arándanos y avena.
-
Plátano y fresas.
-
Fruta variada.
-
Plátano y manzana.
Otros snacks de Mercadona perfectos para la vuelta al cole
Además de la fruta de bolsillo, Mercadona sugiere otros productos prácticos para completar las meriendas:
-
1
Cereales Mini Rellenos : dulces y fáciles de llevar, ideales para picar entre horas o acompañar con leche.
-
2
Palitos de pan : un snack salado que gusta tanto a niños como a adultos, perfecto para llevar fuera de casa.
-
3
Tortitas : disponibles con base de arroz o maíz.
-
4
Sticks de longaniza y pollo : cómodos y sabrosos, una alternativa rápida para complementar cualquier merienda.
