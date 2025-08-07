Un empresario cosmético alemán visita España y alucina con Mercadona: «No lo entiendo»

Irene Toribio Jueves, 7 de agosto 2025, 10:57 Comenta Compartir

«Estoy perdiendo la cabeza», asegura este desarrollador de productos alemán en su visita a Mercadona. El empresario, que además es 'influencer' en redes sociales, ha compartido un vídeo de su paseo por la cadena de supermercados valenciana en el que recomienda a sus seguidores pasar por Mercadona si alguna vez vienen a España. «Esta es mi nave nodriza personal: Mercadona, un supermercado, principalmente de alimentos y snacks deliciosos, pero también con productos cosméticos realmente buenos. Si alguna vez estás en España, definitivamente pasa por aquí», comienza diciendo a su casi millón de seguidores en TikTok.

El experto cosmético alemán Leon, conocido en redes como @xskincare, ha publicado un video en el que visita un supermercado Mercadona en España y se muestra sorprendido y entusiasmado con varios de sus productos cosméticos y capilares. Mientras camina por los pasillos del supermercado, va mostrando los productos que, a su juicio, son de una calidad asombrosa.

Al descubrir un gel limpiador de Hacendado por 2,50 €, exclama: «Estoy perdiendo la cabeza», y asegura que sus ingredientes son tan buenos que «no lo entiendo, esto es marca propia...».

También destaca una leche limpiadora, una pomada de zinc para pieles irritadas y una línea completa de productos capilares a precios bajos. Afirma: «Realmente es un producto bomba por el precio que tiene». Sobre un champú para cabello seco y dañado, comenta: «Ya se lo he traído varias veces a amigos y siempre me piden que lo traiga de nuevo».

Leon se detiene ante un spray acondicionador por 2,50 € (400 ml) y asegura: «Deja el cabello increíblemente suave, no lo apelmaza, huele muy agradable y tiene todo lo que un spray acondicionador debe tener».

Sobre otro producto tipo sérum leave-in, añade: «Pregunté en el laboratorio cuáles son los más populares, y este suero lo es: deja el cabello suave, brillante, sin apelmazar… muy popular».

Al mencionar un producto con el mismo ingrediente que el famoso ColourWow, comenta: «Por menos de 5 euros, contiene el mismo Polysilicone-29 que forma esa película que ColourWow tanto promociona. No puedo decir si es idéntico, pero por ese precio definitivamente se puede probar, sin duda».

También elogia una mascarilla capilar que, según dice, «hace felices a todos los tipos de cabello, porque tanto el cabello quebradizo, como el seco, como el muy fino, quiere que siempre la traiga».

Y lanza una reflexión clara sobre la industria: «Ahora ya saben por qué siempre digo que el cuidado del cabello es extremadamente barato de producir. Realmente, extremadamente barato».