Imágenes de la influencer en sus redes sociales mama_primeriza_en_apuros

Ni Gucci ni Prada: el bolso de esta 'influencer' es una bolsa de Mercadona

La influencer, conocida como 'Mamá primeriza en apuros', ha convertido la clásica bolsa de Mercadona en un bolso tan original que podría rivalizar con cualquier marca de moda

Irene Toribio

Irene Toribio

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:24

Todos sabemos que un 'outfit' no termina de estar completo hasta que añadimos los accesorios, y los bolsos suelen ser ese 'check' que eleva el 'look' al siguiente nivel. Son como el 'statement piece' que habla por ti antes de que digas una palabra, combinando estilo y funcionalidad en cada detalle. O dejando a un lado los anglicismos... el bolso es esa pieza fundamental que termina por convertir tu estilismo en un atuendo de diez. Pero si pensamos en el bolso ideal, pocas veces nos viene a la mente una bolsa de Mercadona... Pues eso es exactamente lo que ha hecho la 'influencer' conocida como 'Mamá primeriza en apuros'. Con un toque de ingenio y mucha creatividad, ha transformado la clásica bolsa de supermercado en un bolso original (y muy bonito) que podría competir con cualquier marca de lujo.

«Todas tenemos esta bolsa en casa», comienza diciendo la creadora de contenido, «pues ya tienes un bolso súper original», adelanta. Y entonces muestra cómo, paso a paso, consigue transformar la bolsa en un bolso que si no te lo contamos, jamás dirías que es una bolsa de Mercadona.

El resultado es toda una auténtica declaración de estilo que demuestra que la moda no siempre nace en las pasarelas ni en tiendas de alta gama.

Su transformación no ha tardado en revolucionar a sus seguidores por su originalidad, además de por la manera en que combina funcionalidad y estilo. ¿Te animas a probarlo?

