Mercadona sorprende a sus clientes estrenando un novedoso servicio: comprueba si tu tienda ya lo ofrece

Lunes, 25 de agosto 2025, 11:56 | Actualizado 12:15h.

Mercadona acaba de lanzar una nueva sección que ya promete transformar tu experiencia de compra. Con un concepto innovador y pensado para adaptarse a tu ritmo de vida, este servicio ya está disponible en algunas tiendas seleccionadas, y promete sorprender a quienes lo descubran. Se trata de un nuevo y exclusivo servicio: café recién molido. La cadena de supermercados valenciana ofrece, desde el pasado 22 de agosto, a sus clientes, la posibilidad de comprar un café recién molido que podrán tomarse en el propio supermercado o fuera de sus tiendas.

«Nuestro servicio de café recién hecho no solo te ofrece comodidad, sino también calidad superior», anuncian desde la compañía, donde explican que el grano se muele al momento, preservando todos sus aromas y matices.

A partir de ahora podrás probar su café en algunas tiendas en las que ya lo han incorporado.

Ampliar Una de las máquinas de café recién molido de Mercadona Mercadona

Qué tiendas Mercadona tienen café recién molido y dónde se encuentran

Ofrecen varias opciones: café solo, intenso y aromático; cortado, con un toque de leche; café con leche, suave y equilibrado; y capuchino, cremoso y con espuma. Lo encontrarás en una de las entradas principales de la tienda, donde además podrás pagar de manera rápida y sencilla directamente en el mismo punto de servicio.

