«Basta de tratar a la naturaleza como un váter»

Joe Biden - Presidente de EE UU. «El aumento de precios deber ser una llamada a la acción». El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puntualizó al comenzar su declaración que el contexto actual de aumento de los precios de la energía no debe ser un freno para los cambios sino «una llamada a la acción». El demócrata puso el acento en el efecto que la transición verde tendía en la generación de buenos trabajos industriales y anunció planes en su país para reducir entre el 50% y el 52% las emisiones de CO2 en 2030 con respecto al volumen en 2005, y en perseguir la estrategia de cero neto en 2050. También celebró su acuerdo con la Unión Europea para reducir el metano en la atmósfera un 30% en esta década. Tras ser captado por las cámaras adormilado mientras se sucedían los discursos, terminó el suyo defendiendo la solidaridad de ricos con pobres y lo cerró con un «Dios salve al Planeta».

Boris Johnson - Primer Ministro de Reino Unido. «Ya solo falta un minuto para la medianoche». El primer ministro británico, Boris Johnson, recordó que hace dos siglos y medio James Watt ingenió precisamente en Glasgow la máquina de vapor, basada en el calentamiento del carbón. «Os hemos traído, amigos, al lugar donde se creó el artefacto del Juicio Final» dijo antes de advertir que «falta un minuto para la medianoche. Todas las promesas no serán más que bla, bla, bla y la ira y la impaciencia del mundo serán incontenibles a menos que hagamos de esta COP26 el momento en que abordamos en serio el cambio climático». De no actuar, habrá que «despedirse de ciudades como Miami, Alejandría o Shanghai», resumió gráficamente. Jonhson señaló, no obstante, que en el mundo desarrollado «tenemos la tecnología para desactivar» la máquina que aceleraría el fin del mundo.