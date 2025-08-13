La 'playa' de Extremadura en la que puedes bañarte en dos países a la vez La playa fluvial de Cheles comparte las aguas del Guadiana con Portugal

¿Sabías que en Badajoz si tenemos playa? A poco más de una hora de la capital pacense se encuentra un rincón único en el que disfrutar de un día de verano perfecto en familia o con amigos. Una jornada 'playera' a la que no le falta detalle: hamacas, sombrillas, merendero, chiringuito... Pero a este escenario hay algo más que lo hace especial: bañarte en sus aguas supone hacerlo en dos países al mismo tiempo. Hablamos de la playa fluvial de Cheles, que se encuentra a tan sólo 57 kilómetros de Badajoz, un paraje ubicado en el pantano de Alqueva, sobre el río Guadiana.

Inaugurada en el año 2002, la playa de Cheles se encuentra ubicada en el embalse de mayor capacidad de Europa. Su entorno natural, sus aguas tranquilas y ambiente relajado la convierten en un lugar perfecto para disfrutar de los meses de calor.

Cómo llegar a la playa de Cheles

Se puede acceder en coche siguiendo las señales indicativas desde Cheles. El trayecto final no está asfaltado, ya que el camino es de arena y grava, pero cuenta con un aparcamiento de pago económico con espacio suficiente para estacionar.

La playa cuenta con alquiler de sombrillas y hamacas para no ir cargado con todo el material. Además, cuenta con duchas para poder limpiar la arena después del baño. Para los que decidan pasar allí el día completo cuenta con un merendero para hacer un picnic al aire libre. Aunque también cuenta con un chiringuito para comer el pescado típico de la zona.

Cómo llegar desde Portugal

Justo enfrente, en la orilla portuguesa del embalse, se encuentra la playa fluvial de Azenhas d'El Rei, en Alandroal, a solo dos kilómetros en línea recta de Cheles. Inaugurada en el año 2022, cuenta con bandera azul, 148 metros de arenal, sombrillas, césped, centro náutico, aparcamiento y zona de restauración.

La cercanía entre ambas orillas abre la posibilidad de disfrutar de dos playas, en dos países, en un mismo día.

¿Qué hacer en el embalse de Alqueva? Actividades acuáticas como hidropedales , colchonetas flotantes , piragüismo , windsurf y waterball .

Alquiler de piraguas y excursiones organizadas.

Deportes al aire libre, como rutas en bicicletas y senderismo por los alrededores.