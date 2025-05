Estafan 170.000 euros a una granadina haciéndose pasar por Brad Pitt

Carlos Morán y Quico Chirino Granada Jueves, 29 de junio 2023, 10:28 | Actualizado 14:31h. Comenta Compartir

La mujer, una granadina de mediana edad, creyó tocar con los dedos el sueño de casarse con el actor estadounidense Brad Pitt, pero en realidad estaba viviendo una pesadilla tejida por unos desalmados timadores.

Es una de esas historias que, en un primer momento, causan pasmo e incredulidad. El propio abogado que representa a la víctima, Antonio Estella Aroza (del despacho de Granada Esya Legal), admite que cuando le hablaron del caso pensó que era una broma. No lo era.

El falso Brad Pitt –que probablemente sean varios integrantes de un grupo de estafadores– convenció con engaños a la damnificada para que le transfiriera la friolera de 170.000 euros. «No es que sea millonaria ni mucho menos. Había recibido recientemente una herencia y por eso disponía de ese capital», explica el abogado.

El vaciamiento de la cuenta no se produjo de una tacada. Fue un proceso que se prolongó a lo largo de unos cuatro o cinco meses del pasado año 2022. Y se gestó y consumó, cómo no, en las a menudo procelosas y oscuras aguas de Internet.

El anzuelo fue una invitación que recibió en su correo electrónico para sumarse a un club de fans de Brad Pitt, uno de los actores más cotizados y deseados del séptimo arte. Parecía algo inofensivo. Como tantas otras personas en el mundo, la víctima era seguidora del célebre intérprete. Ni siquiera podía sospechar que acababa de caer en una trampa. El supuesto foro era una farsa, un enredo para desplumarla.

La perjudicada vive con su madre. No tiene hijos ni pareja. Así que el supuesto círculo de admiradores de Brad Pitt se convirtió en uno de sus principales entretenimientos. No hacía daño a nadie..., pero a ella sí se lo iban a hacer. Unos facinerosos, que se ocultaban tras una máscara con el rostro del artista norteamericano, estaban dispuestos a atacar su bolsillo y también su dignidad. Y el fraude avanzó sin prisa, pero sin pausa. «Llegó un momento en que le dijeron que si quería ser amiga de Brad Pitt y escribirse con él. ¡Imagínate su sorpresa y su alegría!». recuerda el jurista que defiende los intereses de la damnificada.

Todo era mentira, claro. Pero lo cierto es que ella comenzó a mantener 'ciber correspondencia' con el ficticio Brad Pitt. Ya era una prisionera de un embuste que no iba a dejar de crecer.

En uno de los habituales intercambios de correos, los delincuentes le comunican que Brad Pitt va a rodar una película en España y que le gustaría contar con ella. «Le explicaron que sus rasgos físicos, de mujer de Andalucía, se adecuaban a la perfección a uno de los personajes del guión del largometraje», rememora Estella Aroza.

A todo esto, los timadores ya habían empezado a pedir a la víctima que les enviase determinadas cantidades de dinero a cuentas bancarias radicadas tanto en España como en varios países extranjeros. Las primeras peticiones de fondos del fingido Brad Pitt eran relativamente modestas, cinco o seis mil euros, pero, a medida que la relación se intensificó, la cuantía aumentó. El récord fue una transferencia de 35.000 euros.

A estas alturas, el falso actor había seducido a su interlocutora granadina. «Ella llegó a estar convencida de que tenía un vínculo de pareja con Brad Pitt, que estaba saliendo con él. De hecho, le recriminó en alguna ocasión porque lo había visto en tal o cual festival en compañía de otra mujer», refiere el abogado.

Lo siguiente ya era la boda. Brad Pitt iba a visitarla en persona con la intención de pedirle matrimonio. El anuncio iba acompañado de las ya habituales peticiones de dinero.

Pero el protagonista de 'Guerra Mundial Z' o 'Malditos bastardos' no apareció. Y el enamoramiento de su 'prometida' se transformó en depresión y frustración. Sabía que había sido víctima de un engaño que le había costado 170.000 euros.

Sin embargo, los estafadores, lejos de esfumarse, dieron un giro a su estrategia y se hicieron pasar por detectives especializados en investigar fraudes como el que había sufrido la vecina de Granada. Decían hablar en nombre del FBI o de un organismo de la ONU dedicado a esclarecer este tipo de cosas.

Fue entonces cuando la afectada acudió al despacho de Antonio Estella Aroza para que la asesorase. «La denuncia ya está puesta, pero con las sucesivas huelgas que han afectado a la justicia, aún no se ha movido ni un papel. Yo le he dicho a mi clienta que esto va ser largo, que tiene que mentalizarse de que nos va a costar siete u ocho años llegar a un posible desenlace. Nosotros entendemos que, además de la estafa, puede existir una presunta negligencia por parte de la entidad bancaria. Existe una normativa para perseguir el blanqueo de capitales que puede que no se haya cumplido», concluye el jurista.

Es la segunda parte de una película que Brad Pitt nunca quiso rodar.