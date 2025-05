Brad Pitt le ha roto el corazón (y el bolsillo) a una pobre granadina. No se trata del propio actor de películas archiconocidas como 'El ... Club de la Lucha', 'Troya' o 'Malditos Bastardos', sino una banda de estafadores que suplantaron su identidad para hacerse con hasta 170.000 euros de la víctima en 2022. Al menos 170.000 por ahora, pues la investigación sigue en marcha. El abogado de ESYA Legal que representa a la mujer damnificada, Antonio Estella, ha desgranado ante IDEAL el perjuicio moral y pasional que la estafa ha provocado en su clienta.

-¿Cómo se encuentra su clienta y víctima de la estafa de Brad Pitt?

Está esperanzada en que todo se pueda solucionar y recuperar sus 170.000 euros, pero evidentemente tiene sentimiento de culpa por haber caído en la estafa. Ese reconcomio aún le dura. De todos modos, como representante legal le he transmitido tranquilidad, ya que el proceso judicial será largo.

-¿En qué consistió su primera toma de contacto con los estafadores?

La contactaron desde Facebook mediante una página de un supuesto club de fans de Brad Pitt. Desconocemos si dicho perfil pertenecía a los estafadores o si se trataba en realidad de una página ajena al timo, pero las primeras comunicaciones se producen ahí. Al principio todo eran mensajes sobre la vida y la carrera del actor, pero más adelante se le presentó la oportunidad de dirigirse a él de manera directa.

-¿Qué le decía el supuesto Brad Pitt en esos mensajes?

Que vendría a Granada a conocerla en persona, que harían planes juntos como viajar, que podría rodar películas con él... Incluso que formarían una pareja y se casarían. Todas esas promesas se producirían a cambio de que la víctima realizase diversos pagos por transferencia bancaria a la cuenta del actor, que en realidad pertenecía a los estafadores. No sé si mi clienta llegó a estar enamorada, pero sí que sentía de verdad que estaba viviendo una relación a distancia con Brad Pitt.

-¿Llegó a sospechar la víctima en algún momento acerca de que todo podría ser una farsa?

Cuando llevaba a cabo la transferencia y el supuesto Brad Pitt no cumplía con lo acordado. Sin embargo, los estafadores no dejaban ningún cabo suelto y tenían preparada la excusa para cada momento. Por ejemplo, el presunto Brad Pitt justificaba que no había podido viajar hasta Granada porque había tenido que asistir al estreno de alguna película o que estaba muy atareado estudiando algún guión. Además, los estafadores realizaban cada petición midiendo los tiempos para que resultasen verosímiles. Si mi clienta protestaba, el actor le contestaba enfadado y la acusaba de falta de confianza.

-Como abogado, ¿no le parece una historia disparatada difícil de creer?

De primeras me chocó. La víctima recurrió a mí y le exigí alguna prueba para poder comprender la estafa. Cuando vi los recibos de sus transferencias bancarias descubrí que iba en serio. Es una situación que le puede ocurrir a cualquiera. Por el 'modus operandi' que conocemos, se trata de estafadores profesionales que saben lo que hacen. La víctima no buscaba dinero, sino que se dejó llevar por el afecto y el cariño. Pretendía una relación de pareja con Brad Pitt. Hay casos conocidos de timos similares.