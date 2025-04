«Hay que decidir ya las hojas de ruta detalladas para 2050»

Iñigo Gurruchaga Enviado especial a Glasgow Martes, 9 de noviembre 2021, 17:59 | Actualizado 18:09h. Comenta Compartir

Mercedes Maroto-Valer tiene prisa. Para ir de reunión en reunión entre el centro de tecnología e innovación de la Universidad de Strathclyde y el Ayuntamiento de Glasgow, donde está invitada a participar en una asamblea de ayuntamientos y expertos convocados con motivo de la cumbre climática de la COP26. Tiene prisa también porque cree que «no podemos seguir preguntándonos cómo hacemos la transición y por dónde empezamos, porque está claro, en el caso del Reino Unido, por dónde hay que empezar», afirma. «En los clusters industriales, que tienen infraestructura, en algunos casos ya producen hidrógeno y tienen personal técnico para desarrollar estos proyectos».

La vitoriana Maroto-Valer se ha incrustado en la toma de decisiones de los entes británicos que actuán sobre la sostenibilidad y la descarbonización industrial, tras una brillante carrera en universidades de Estados Unidos y de Escocia. Este miércoles está en Glasgow, pero desarrolla sus investigaciones en la de Heriot-Watt, en Edimburgo.

Subraya la urgencia diciendo que 2050 «empezó ayer o empieza hoy» y que hay comenzar, especialmente en infraestructura, sin preguntarse si queremos hidrógeno azul o verde. «Para mí, no es adecuado», anota. «Hay que preguntarse para qué queremos el hidrógeno, dónde vamos a usarlo, qué sectores nos ayudará a descarbonizar y cómo lo vamos a producir. Cuando tengamos eso claro, podemos hablar de colores».

«Espero también que, como consecuencia de las conversaciones en la COP26 se reconozca la complejidad del problema. No habrá una tecnología que nos lo resuelva todo», sentencia. «Tenemos que desarrollar soluciones en las que habrá tecnología, pero también innovación sobre cómo invertimos en esos proyectos y en aspectos regulatorios».

Hacen falta, según esta cientifica premiada por sus colegas españoles en Reino Unido o Suecia, «hojas de ruta detalladas», porque ahora «sabemos el destino pero no nos hemos planteado realmente cómo llegar». Menciona la importancia fundamental de los detalles y el temor frecuente de los políticos a apoyar una ruta equivocada.

La decisiones de inversión para alcanzar las ambiciones intermedias en la hoja de ruta del Reino Unido- producción de 5 gigavatios de hidrógeno y tener cuatro centrales de captura de CO2 para 2030- han creado ganadores y perdedores entre los aspirantes. Entre estos últimos, la comarca en torno a Aberdeen, capital escocesa de los combustibles fósiles.

Es una transición de cualificaciones profesionales en la que, según recuerda Maroto-Valer, se ha medido el impacto en la Unión Europea como 11 millones de nuevos empleos y destrucción de seis. Exige, según ella, decisiones prontas para quebrar un elemento de qué es antes, el huevo y la gallina, sobre la construcción de nuevas plantas y las nuevas capacitaciones requeridas.

Reglas mundiales

En Suecia ya se ha fabricado acero en un proceso neutral en emisiones. Se investigan tecnologías que contemplan la reintroducción en el proceso de fabricación de hormigón del CO2 capturado en la producción de cemento. Han emergido combustibles alternativos para su aplicación en la aviación. Pero estas cuestiones plantean, de manera diferente, la cuestión regulatoria.

El relativo éxito en la descarbonización en la generación de electricidad no se puede comparar, según Maroto-Valer, con la industria. «El riesgo es que intentando descarbonizar sectores industriales que pùeden producir en cualquier parte del mundo, lo que estás provocando es una fuga de CO2. Si no nos ponemos de acuerdo a nivel mundial, no se va a solucionar».

Una multinacional puede cerrar su planta de acero en un país y producirlo en otro con regulaciones menos exigentes. Maroto imagina la creación de aeropuertos especializados en el suministro de nuevos combustibles a los aviones. En este caso hay un reto logístico, pero ambos procesos requerirían algún acuerdo de certificación equitativa.

La investigadora de Vitoria-Gasteiz cree que el papel de los activistas del clima ha sido muy importante en los últimos años, que han ayudado a concienciar a la gente de que el del calentamiento del planeta «es un problema que requiere un cambio de actitudes, de comportamientos, un problema que no se puede dejar al que venga después».

«Es un problema global y hay que solucionarlo con estrategias integradas», dice. «Es complejo y no tenemos todavía todas las respuestas, pero sí repuestas clave en los sectores industriales». Este martes, la presidencia del COP26 anunció la formación de una alianza de 23 gobiernos para acelerar el desarrollo de tecnologías limpias.

El mercado de emisiones, listón de la COP26 El desarrollo de un mercado efectivo de emisiones de CO2 a escala global plantea los problemas más complejos en el tramo final de la negociación de los acuerdos con lo que culminará, el viernes, la cumbre climática, COP26. El intento de extender la experiencia de la Unión Europea habría chocado con una posición de Brasil que querría capitalizar su absorción histórica en la Amazonía. La ministra española, Teresa Ribera, se responsabilizará, junto al delegado de las islas Maldivas, de presidir la negociación del aspecto de adaptación al cambio climático. Otro plato fuerte puede ser la negociación final sobre los mecanismos de control y verificación de las inversiones prometidas por el sector privado. Ribera fue preguntada por la falta de confianza en un resultado positivo de la cumbre y subrayó su creencia en que lo relevante es crear «confianza en nuestra capacidad de acciones eficaces».

