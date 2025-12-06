HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 6 de diciembre, en Extremadura?
Cuatro acertantes en el sorteo de la Primitiva se llevan más de 50.000 euros este sábado

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 6 de diciembre, ha estado formada por los números 33, 30, 4, 28, 26 y 3

Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:34

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 6 de diciembre, ha estado formada por los números 33, 30, 4, 28, 26 y 3. El número complementario es el 43, el reintegro el 1 y el Joker, 9159655. La recaudación ha ascendido a 10.915.008 euros.

En el sorteo de 'La Primitiva' de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de 'La Primitiva', donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 55.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes premiados con 50.188,59 euros cada uno y que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de Briviesca (Burgos), situada en Plaza Mayor, 19; en la nº 110 de Valencia, situada en San Marcelino, 16; en la nº 475 de Madrid, situada en Castelló, 116 y en el Despacho Receptor nº 01.515 de La Gineta (Albacete), situado en Plaza Mayor, 9.

