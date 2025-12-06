HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La popular María Guardiola con Pelayo Moreno (Vox) tras alcanzar un acuerdo en 2023.

La popular María Guardiola con Pelayo Moreno (Vox) tras alcanzar un acuerdo en 2023.

Elecciones en Extremadura

El tormento de Guardiola

A la de tres ·

Rocío Romero

Badajoz

Sábado, 6 de diciembre 2025, 08:48

Comenta

Nunca una campaña extremeña tuvo un carácter tan nacional como esta del 21-D. Solo es necesario contar las visitas que ha realizado Santiago Abascal ... en las últimas semanas. Será que las encuestas que manejan en Vox se parecen a las que se han publicado hasta ahora, que apuntan a que el adelanto electoral decidido por la popular María Guardiola va a beneficiar a su peor pesadilla.

