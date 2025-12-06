El tormento de Guardiola

Nunca una campaña extremeña tuvo un carácter tan nacional como esta del 21-D. Solo es necesario contar las visitas que ha realizado Santiago Abascal ... en las últimas semanas. Será que las encuestas que manejan en Vox se parecen a las que se han publicado hasta ahora, que apuntan a que el adelanto electoral decidido por la popular María Guardiola va a beneficiar a su peor pesadilla.

Vaticina el CIS que los de Óscar Fernández (que es el candidato de Vox en la región, por si aún no le conocen), pueden duplicar su representación hasta los diez escaños. O incluso lograr doce. Si la demoscopia se cumple, María Guardiola será ganadora y saldrá reforzada, pero deberá entenderse con Vox para gobernar.

Tendrá que sentarse a negociar con ellos por segunda vez. Que hace solo dos años la presidenta extremeña se hizo conocida a nivel nacional por anunciar que nunca pactaría con Vox para tener que «tragarse sus palabras», como dijo el andaluz Juanma Moreno, y terminar cediéndoles una consejería.

A Guardiola le duró poco la alegría que le dieron los conservadores saliéndose de su Gobierno por decisión de su partido a nivel nacional solo un año después. Aquello dio paso a unas exigencias inasumibles para los populares en las conversaciones de los presupuestos unos meses más tarde. Y de ahí, por obligación o como excusa, nos encontramos con el primer adelanto electoral de Extremadura.

Si tan duro como el turrón de almendras se lo han puesto hasta ahora, nada hace presagiar que los de Abascal vayan a rebajar sus pretensiones. O quizás sea mejor llamarlos exigencias y presiones. Todo apunta a que los conservadores más rancios le van a hacer pasar las de Caín en una hipotética negociación para volver a formar Gobierno. Incluso si solo se trata de lograr su abstención. Si la tienen en su mano, le venderán los votos muy caros.

Siempre puede ser que Guardiola llame a la puerta del PSOE. Si finalmente la popular sacara más votos que los socialistas, puede ser que Miguel Ángel Gallardo tire de figura de hombre de Estado y dé la orden de abstenerse. Algo que es improbable, pero no imposible. Ya sabemos que el PSOE tiene candidato con fecha de juicio señalada y su objetivo de campaña es quitarse de encima el sambenito del caso Azagra.

Hay quien resta importancia a las encuestas porque la única que vale es la del 21 de diciembre. Pero, aun así, no dejaría de tener su guasa que la decisión de María Guardiola de llevar a los extremeños a las urnas antes de tiempo termine beneficiando a su gran tormento: Vox.